На Кіровоградщині відзначили лауреатів премії Гіталова

У селі Комишувате Новоукраїнського району 26 травня відбулися урочистості, приурочені до 102 річниці з дня народження організатора сільськогосподарського виробництва Олександра Гіталова.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Щороку у цей день на батьківщині хлібороба обласною премією імені Олександра Гіталова відзначають кращих аграріїв.

За підсумками роботи за 2016 рік, рішенням конкурсної комісії лауреатами цьогорічної Премії визначено: у номінації «Кращий механізатор» – механізатора-тракториста ФГ «Олександрівське» Олександрійського району Василя Бесарабова та у номінації «Кращий керівник агроформування – керівника ТОВ «Долинівка» Гайворонського району Вадима Хоменка.

Диплом про присвоєння звання лауреата, відповідний нагрудний знак, почесну відзнаку обласної влади – статуетку «Степовий орел» та грошову частину премії новим володарям обласної премії вручили перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко та радник голови обласної ради Іван Владов.