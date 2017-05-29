На Кіровоградщині хочуть ліквідувати кілька протитуберкульозних диспансерів

На черговому засіданні сесії облради розглянуть питання про ліквідацію кількох протитуберкульозних диспансерів.

Про це йдеться у відповідному проекті рішення, текст якого має «УЦ».

Планується припинити діяльність комунальних закладів «Обласна туберкульозна лікарня», «Благовіщенський протитуберкульозний диспансер» та «Новомиргородський протитуберкульозний диспансер».

Їх хочуть приєднати до комунального закладу «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер» – «за умови забезпечення продовження дії трудових договорів з працівниками даних закладів, що припиняються, та заборони вивільнення працівників у зв’язку з процедурою припинення».

У зв’язку з цим депутати планують доручити голові облради Олександру Чорноіваненку «…визначити строки проведення припинення та джерела фінансування організаційного забезпечення даних припинень, затвердження передавальних актів, а також строк для заяви претензій кредиторами тощо».