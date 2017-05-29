На Кіровоградщині за хабар судитимуть державного виконавця

За хабарництво судитимуть заступника начальника Знам’янського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

У ході досудового розслідування встановлені докази одержання чиновником неправомірної вигоди у розмірі 3000 грн. від місцевої жительки за не проведення опису її двокімнатної квартири.

Злочинну діяльність державного виконавця викрили у квітні 2017 року в результаті спільних дій працівників прокуратури, управлінь Служби безпеки та Національної поліції в Кіровоградській області.

Обвинувальний акт скерували до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, державний виконавець вимагав 6000 грн. Його затримали при одержанні половини хабара.