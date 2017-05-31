На Кіровоградщині впіймали чорних лісорубів

Поліцейські під час відпрацювання Добровеличківського району виявили факт незаконної порубки лісу.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Працівники групи реагування патрульної поліції під час проведення профілактичних заходів у місті Помічна помітили групу осіб, які займалися протиправною діяльністю.

Вказаними громадянами виявилися непрацюючі місцеві жителі, 21 та 22 років. Чоловіки мали намір у подальшому незаконно збагатитись, реалізувавши деревину (кругляк метрової довжини породи дуб) і вже навіть підшукали покупця. Однак їм на заваді стали правоохоронці. Нині завантажений лісом транспортний засіб вилучено.

У даний час встановлюється сума завданих збитків та обставини пригоди. Вирішується питання про внесення інформації за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 Кримінального кодексу України.