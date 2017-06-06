Обвинувальний вирок щодо пограбування офісу «Інтеру» в Кропивницькому передали до суду

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пограбування офісу ТОВ «Національні інформаційні системи» завершили.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Встановлено, що раніше неодноразово судимий мешканець Кропивницького на початку травня 2017 року через вікно заліз до вищевказаного офісного приміщення та викрав техніку, вартість якої, згідно з висновком товарознавчої експертизи, становить понад 5 тисяч гривень.

Обвинувальний акт відносно підозрюваного скерували на розгляд суду за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто за фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого повторно та поєднаного з проникненням у приміщення.

Санкція інкримінованої статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, крадіжка сталася в ніч з 9 на 10 травня.