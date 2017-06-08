У Кропивницькому оголосили прийом документів на Почесного громадянина

Міська рада Кропивницького запрошує колективи підприємств, установ та громадських організацій міста взяти участь у висуненні кандидатур для присвоєння звання «Почесний громадянин міста».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

Відповідно до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста», пропозиції щодо присвоєння Звання разом з аргументами на користь пропонованої кандидатури можуть вносити підприємства, установи, громадські організації, а також мешканці Кропивницького.

Одночасно з клопотаннями на кожну особу подаються такі документи:

– відомості про досягнення з зазначенням конкретних видатних заслуг перед мешканцями міста в галузях економіки, управління, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, екології, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність;

– біографічна довідка;

– копія паспорту (перша і друга сторінки), реєстраційного номера облікової картки платника податків, згода на обробку персональних даних.

Документи про присвоєння звання «Почесний громадянин міста» подаються до сектору діловодства загального відділу міської ради до 1 серпня 2017 року (вул. Велика Перспективна, 41, кім.133).

За довідками звертатись за тел. 24-35-69 (відділ кадрової роботи).

Нагадаємо, 19 вересня 2013 року нинішній мер Кропивницького Андрій Райкович отримав звання Почесного громадянина міста.