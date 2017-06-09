У центрі Кропивницького продають хліб біля смердючого каналізаційного люку (ФОТО)

Кіоск на вулиці Преображенській (поблизу центрального ринку), у якому продають хліб, стоїть біля каналізаційного люку з дірою біля нього.

Про це у «Фейсбуці» написав керівник міської спецінспекції Андрій Максюта і виклав світлини, передає кореспондент «УЦ».

«Один з об’єктів, у якому підприємець на ім’я Борис здійснює торгівлю новоукраїнським хлібом і вже певний час розповідає про тиск на нього. У мене запитання – сам виробник хліба (підприємець з даного кіоску бере його в Новоукраїнці на виробництві й перепродує) бачив, де продають його продукцію? – йдеться у дописі. – А людей – покупців – не лякають умови, в яких цей хліб продають? У мене також запитання до санстанції (Держпродспоживслужби): коли тут востаннє був ваш представник? Сморід неймовірний – поряд люк каналізації з дірою біля нього. Під кіоском – смітник. Не сьогодні – завтра там пацюки заведуться».

Максюта також написав, що біля кіоску немає урни для сміття.

Нагадаємо, у Кропивницькому на розi вулиць Дворцової та Чорновола на тротуарi за будiвлею облради з’явився пересувний торговий кiоск «Млинець».

За словами Андрія Максюти, очолюване ним відомство подало до міської адміністративної комісії інформацію щодо незаконного розміщення 15 МАФів в обласному центрі.

По частині об’єктів розпочалася процедура примусового демонтажу, а по 10, більшість з яких здійснюють торгівлю хлібом, виготовленим у Новоукраїнці, справа перенесена.