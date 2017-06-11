На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою, троє людей загинули (ФОТО)

На Кіровоградщині у результаті лобового зіткнення транспортних засобів загинуло троє людей.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

10 червня близько сьомої ранку на восьмому кілометрі автодороги «Олександрія – Полтава» біля села Лікарівка Олександрійського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

За попередніми даними, водій автомобіля «ВАЗ-2107» не впорався з керуванням транспортним засобом, перевищив встановлену швидкість руху, виїхав на зустрічну смугу дороги, де сталося лобове зіткнення з автомобілем «МАН».

У результаті аварії водій легковика загинув на місці пригоди, а два його пасажири померли дорогою до лікувального закладу.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, в селі Авдіївка Олександрійського району автомобіль ВАЗ-2106 упав з десятиметрової висоти в озеро. Двоє чоловіків, які були в авто, загинули.