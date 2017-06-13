У Кропивницькому зіграли в «Сокіл» («Джуру») – фото

У Кропивницькому завершилися Всеукраїнські дитячо-юнацькі військово-патріотичні ігри «Сокіл» («Джура»).

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

До обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, щоб привітати переможців, завітав перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко.

З 8 по 12 червня на базі центру туризму проходив турнір з різних видів військово-патріотичних і туристичних змагань. У ньому взяли участь представники 29 команд з усієї області – 250 хлопців та дівчат віком до 17 років.

Юні патріоти протягом п’яти днів змагалися за право бути кращими стрільцями, слідопитами та рятівниками, демонстрували вміння надавати невідкладну медичну допомогу, долали туристичну смугу перешкод, випробовували себе у спортивному орієнтуванні та облаштовували місця для відпочинку і ночівлі в умовах природного середовища.

У загальному заліку перемогла команда з Кропивницького. Юні активісти з Новоархангельського району здобули друге місце, команда з Маловисківського району посіла третє.