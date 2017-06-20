Продолжение следует

Два народных депутата – Константин Ярынич и Сергей Ларин, общественные деятели и неравнодушные жители областного центра продолжают бороться в суде за отмену постановления Верховной Рады о переименовании Кировограда в Кропивницкий. Очередное заседание Высшего административного суда Украины после продолжительного перерыва состоялось в прошлый четверг.

Напомним, в последний раз суд по делу заседал еще в ноябре 2016 года, объединив все 15 исков в один. После этого заседания не проводились из-за постоянных изменений в составе судейской коллегии – таковых было, по меньшей мере, семь!

На очередном заседании истцы подали ходатайство об отводе судей, однако его отклонили. Кроме того, на суд не смог прибыть нардеп Ярынич, поскольку не получил необходимого оповещения о проведении заседания. Остальные истцы и их представители также заявили, что суд информирует о заседаниях по делу ненадлежащим образом.

– Юристы напрямую говорят, что решение суда по сути уже определено. «Вятровичи» открыто говорят, что никто ничего назад переименовывать не будет, они этого не допустят. То есть идет прямое давление на судебную систему. Об этом свидетельствуют решения судов по аналогичным искам – всем отказали, остались только Днепропетровск и Кировоград. Но мы не сдадимся, дойдем до Европейского суда по правам человека и добьемся того, что жители городов сами будут выбирать названия своих населенных пунктов, – заявил народный депутат Сергей Ларин.

Не появилась в столице и третья сторона процесса – Кировоградский городской совет. В связи с этим заседание было перенесено на 27 июня.

Наталья Олейник