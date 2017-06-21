Донька Героя Радянського Союзу з Кіровоградщини висловилась щодо гей-парадів (ФОТО)

20 червня виповнилося 100 років від дня народження Героя Радянського Союзу Антоніни Худякової, у бібліотеці імені Пушкіна відбулася зустріч з її донькою.

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Про це пише «Моя Олександрія».

Тетяна Семиреченська живе в Олександрії. Багато хто добре знає її чоловіка – художника, засновника і багаторічного директора художньої школи Степана Ніколенка.

Перед початком зустрічі Семиреченська приділила час пресі. Вона розповіла, якими принципами керувалася її мати в житті.

«Мама дала мені чітку установку в цьому житті: треба йти тим шляхом, який ти обрав, і бути добрим до людей. Це у неї було головним», – сказала Семиреченська.

Найстрашнішим Худякова вважала зраду у всіх її проявах: від зради Батьківщини до зради сім’ї.

На запитання, які мамині речі її оточують, Семиреченська розповіла, що прийшла на зустріч в маминій спідниці з 60-х років. А верхню частину костюма, блузку, носить її донька Катерина, внучка Худякової, яка живе у Франції.

«Напевно, те, що носилося мамою, такі речі тепло передають. Не знаю, як це назвати. Багато речей зберігаються в музеях: у Карачевому, де мама народилася, в Брянську, в музеї Великої Вітчизняної війни, який нині називається зовсім не так», – сказала вона.

Розмірковуючи на тему сім’ї як основи суспільства, Семиреченська зазначила, що з розумінням ставиться до трансгендерів, хоча вважає, що не потрібно цього випинати.

«Те, що зараз коїться з гей-парадами, – я це бачу по Франції, я не зовсім розумію. Це може бути, це не залежить від людини, що так склалося, це біологія, всяко може бути. Але ми ж з вами не випинаємо напоказ свої почуття», – сказала вона.

На запитання, чи легко бути дочкою Героя Радянського Союзу, Семиреченська відповіла, що її це «напружувало»: «Мене це напружувало. Не можна бути гидотою, необхідно відповідати статусу дочки Героя Радянського Союзу».

Семиреченська вчилася у школах №№2 і 6, закінчила історичний факультет Харківського національного університету. Все життя працювала викладачем в Олександрійському училищі культури – читала історію, суспільствознавство, філософію.

Худякова Антоніна Федорівна (1917 – 1998) – Герой Радянського Союзу, заступник командира ескадрильї нічного бомбардувального авіаполку. Здійснила 926 бойових вильотів на бомбардування військ противника. Після війни жила в Олександрії.