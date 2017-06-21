На Кіровоградщині в дитсадку зафіксували спалах кишкової інфекції

20 червня серед дітей дошкільного навчального закладу в Помічній Добровеличківського району зафіксували спалах кишкової інфекції.

Про це йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру, текст якого має «УЦ».

Станом на 21 червня захворіли п’ятеро дітей. Їх госпіталізували до інфекційного відділення Добровеличківської центральної районної лікарні.

Фахівці Добровеличківського районного лабораторного відділення Державноїустанови «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України» почали епідеміологічне розслідування.

Для з’ясування причин та обставин виникнення захворювань у дошкільному навчальному закладі та у домашніх вогнищах співробітники центру відібрали проби для бактеріологічних досліджень.

Кишкова інфекція – це група захворювань, при яких головними симптомами є підвищення температури тіла, ознаки інтоксикації та порушення з боку шлунково-кишкового тракту.

Мікроорганізми, що викликають ці хвороби, передаються в основному через брудні руки.