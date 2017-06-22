У Кропивницькому медперсонал СІЗО знав про хвороби серця двох немовлят – і нічого не робив

Прокуратура Кіровоградської області з залученням профільних фахівців перевірила Кропивницьку установу виконання покарань №14.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Результати перевірки вказали на «факт істотного порушення вимог чинного законодавства у сфері охорони здоров’я дітей». За втручання прокуратури двом дітям 2015 та 2016 років народження, які разом з матерями наразі перебувають у цій установі та мають захворювання серця, провели відповідне обстеження у спеціалізованому медичному закладі з подальшим лікуванням.

До цього часу медперсонал установи виконання покарань, знаючи про наявні показання лікарів, жодних дій для захисту малюків не вживав. Прокуратура ініціювала проведення службової перевірки.