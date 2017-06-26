Кропивницькі наркозалежні зекономили на коректорі й виступили за європейську «наркопалітику» (ФОТО)

У Ковалівському парку обласного центру наркозалежні вийшли на акцію в рамках глобальної кампанії Support. Don’t Punish («Підтримати. Не карати») сьогодні, 26 червня, щоб публічно висловити свій протест проти жорсткої державної політики по відношенню до споживачів наркотиків.

Акції за зміни репресивної наркополітики проходили одночасно у 190 містах 80 країн світу, пише «КП».

Учасники акції – місцеві пацієнти замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) – просили лікувати, але аж ніяк не карати людей, залежних від наркотиків. Вони закликали відмовитися від війни з наркотиками, яка у всіх країнах зводиться до єдиного – боротьбі з людьми, які вживають наркотики.

«Європейській країні – європейську наркополітику, – заявив волонтер, один із ініціаторів акції Максим Горюнов. – Людей, які вживають наркотики, не треба карати. Має бути переглянута наркополітика, яка є неефективною, і скасована хоча б частина 1 статті 309 Кримінального кодексу України – це стаття, за якою наркоспоживач може «залетіти» в тюрму на термін від трьох до п’яти років. Війна, утиски і насилля – все це не працює! Люди потребують підтримки, а не покарання. Проблемами, пов’язаними з наркотиками, повинні займатися лікарі, а не поліція».

Наркозалежні вийшли на акцію з гаслом (орфографія збережена) «Европейской стране европейскую наркопалитику».