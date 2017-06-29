Мін’юст покарав держреєстратора, який зареєстрував нового власника бережинського ТОВ

Стали відомі результати проведення моніторингу та камеральної перевірки реєстраційних дій державного реєстратора Маловисківської міської ради Володимира Руденка, який вніс зміни в дані про засновників ТОВ «Нива-2010».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції в області.

Перевірка відбулася за поданням обласного управління юстиції з метою захисту прав працівників фермерського господарства, які на початку травня постраждали від рейдерського захоплення.

Міністерство юстиції України вирішило тимчасово блокувати доступ Володимира Руденка до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Термін блокування становить один рік.

Нагадаємо, довкола ТОВ «Нива-2010» виник конфлікт: його керівник Микола Трибіненко заявив, що фірма з Дніпра намагається здійснити рейдерське захоплення підприємства.

Демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули захищати майно ТОВ «Нива-2010», на яке претендує фірма з Дніпра. Їх затримала поліція.

Представники «Донбасу» та місцеві мешканці вважають, що поліція діяла незаконно.

Начальник ГП Нацполіції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив, що в Бережинці правоохоронці не перевищили свої повноваження. Нині там чергують бійці Національної гвардії та Національної поліції.