Александрия – наша автомобильная столица

На прошлой неделе в Александрии пахло бензином и духом старого времени. В городе состоялся «Ретрослет Александрия – 2017». Каждый, кто отличает карданный вал от кардамона и картер от портера, обязан был быть там! Ну и, кажется, вся Александрия побывала на этом классном автошоу.

Чего там только не было! Роскошные авто середины прошлого века и утилитарные машины начала прошлого столетия, безукоризненные в чистоте линий мотоциклы времен Второй мировой войны, изящные редкостные произведения автопрома, смысл и практичность которых даже не всегда понятны современному человеку. И много, много позитивных эмоций и впечатлений.

Главными организаторами и идейными вдохновителями ретро­слета являются александрийский фанат старых авто Алексей Василенко и Игорь Широкун, журналист самого, пожалуй, известного профильного украинского издания «Автоцентр». Он и рассказал «УЦ» подробности дела.

– Сколько авто собралось в этом году на слет?

– Более 100 единиц техники. В прошлом году, когда мы впервые попробовали организовать это мероприятие, собралось 47 машин и мотоциклов, – говорит Алексей.

– Можно выделить саму редкую, уникальную машину на выставке?

– Таких изюминок на самом деле немало, – отметил Игорь Широкун. – Из Запорожья к нам приехал «Форд АА» 1928 года выпуска. Через девять лет он отметит столетний юбилей! И при этом в таком отличном состоянии. Эта машинка сыграла немаловажную роль для нашей земли – она стала прототипом легендарной советской «полуторки» ГАЗ-АА, которая поднимала экономику и войну вывезла своими колесами.

Кстати, из Кривого Рога приехала такая полуторка времен войны, в варианте ГАЗ-ММ, - без дверей, с брезентовым верхом, с одной фарой, без передних тормозов. Это реально очень редкая машина.

Нельзя не отметить две интересных «Волги» ГАЗ-21, так называемые догонялки. Я с детства люблю автомобили, всю жизнь их изучаю, они стали моей профессией и судьбой, но я еще до недавнего времени не знал, что такие существуют. По виду это обыкновенная «Волга», но внутри – «Чайка». Двигатель мощностью 190 лошадиных сил против 70 «лошадок» у серийных авто! Автоматическая коробка передач, большая редкость на то время. Ни одна иномарка в те годы – автомобили послов и военных атташе – не могла уйти от этих машин. Потому их и называли «догонялками» - всех догонят. Они были созданы именно для нужд внешнего наблюдения КГБ СССР, и их было выпущено всего несколько сотен. Наружностью они ничем не отличались от обычных «Волг», у них даже было три педали, как у обычной машины, хотя при автоматической коробке передач нужны только две (педаль сцепления для автоматической коробки передач не нужна. - Авт.). То есть, если бы даже любой человек заглянул внутрь, он не отличил бы эти машины от серийных. Эти машины должны были быть неприметными, как все у спецслужб.

Ну и, конечно, номер один – это «Чайка», найденная у вас в областном центре. Ее нашли буквально несколько недель назад, и это единственная такая машина в Украине! Хотя бы потому, что она ни разу за свою долгую жизнь не перекрашивалась, на ней родная краска. Ни разу никогда капитально не ремонтировалась – при капремонте часто «родные» детали и узлы заменяют черт знает чем. Она никогда не была «под свадьбами», так это называют, что очень быстро убивает машины, - очень скоро их внутренняя отделка залита шампанским и прожжена сигаретами, исколоты высокими каблуками женщин покрытие пола и сам пол и т. д. В 99 процентах случаев такова была судьба всех «Чаек» – сначала обком партии, а потом ЗАГС. Этой машине повезло, такая участь миновала ее.

Есть даже легенда об этой «Чайке». Якобы Леонид Ильич Брежнев был в Кировограде в 1967 году, это уже будучи Генеральным секретарем ЦК КПСС. И ему для поездки был представлен ЗИМ ГАЗ-13, это тоже шикарная по тем временам шестиместная машина, по негласному регламенту тех лет секретари обкомов должны были ездить именно на таких ЗИМах. Но ЗИМ сломался прямо в дороге. Брежнев на наших местных руководителей не осерчал, а тут же распорядился – выделить Кировоградской области «Чайку». Для небольшого областного центра тогда это было очень круто. Если это правда, конечно, а не обычная легенда, которыми окружены многие «Чайки».

Есть также интересный автомобиль из Знаменки – американский джип Willys времен Второй мировой войны. Их в Украине в принципе много. И стоит он относительно недорого – тысяч 10-15 в хорошем состоянии. Но этот в нашей Знаменке! Представьте себе: там человек восстановил такой Willys из полностью «убитого», сгнившего состояния. Своими руками, не обращаясь к американским сайтам и американским складам. Что-то делал сам, что-то находил в Украине. Я был просто потрясен, когда увидел этот автомобиль. Его владелец настолько все тщательно отреставрировал, что к внешнему виду авто придерутся только самые строгие судьи.

Из Каменского, бывшего Днепродзержинска, с родины Брежнева, к нам привезли нечто вообще уникальное. Это не мотоцикл и не автомобиль, а какая-то вроде мотоколяска для барышень, французская вещь, я также впервые узнал, что выпускали что-то подобное. И она ездит!

– А машины все на ходу?

– Большая часть, 90 процентов! Конечно, ежедневно на них никто в магазин не ездит. И сюда большинство машин доставлялось трейлерами и даже фурами. Но на парадный пробег многие выехали, проехали улицами Александрии.

Главным отличием от прошлогодней выставки стало то, что прибыли серьезные коллекционные автомобили из самых именитых коллекций нашей страны: из Киева, Днепра, Запорожья, Кривого Рога. Это те, кто организованно, массово приехали с несколькими машинами. Людям это нравится, они влюблены в автомобили и хотят, чтобы другие видели результат их многолетней работы по восстановлению редких машин.

Это великолепное мероприятие было бы невозможным без помощи и поддержки многих людей. Футбольный клуб «Александрия» любезно предоставил свой стадион «Ника» под выставку. Корпорация «УкрАгроКом» солидно поддержала материально. Также серьезную помощь и поддержку оказали городской голова Александрии Степан Цапюк и депутат Александрийского городского совета, заместитель главы облгосадминистрации Андрей Коломийцев. Ну и энтузиазм еще многих других людей дал возможность празднику состояться.

В следующем году автомобильный ретрослет в Александрии снова будет. Соберется еще больше красивых машин и неравнодушных людей. А в будущем… Как сказал на открытии один из организаторов: «Когда-то в Александрии планировали наладить производство комбайнов. Не пошло по разным причинам. Но, может, когда-то у нас в городе мы будем производить уже автомобили. Заводы есть, кадры есть». Ну что ж, дай Бог.

Геннадий Рыбченков, фото Павла Волошина, «УЦ».