Коричневый – гречка, зеленый – акация…

Желтый – конечно же, подсолнух. Сладкоежки, думаю, уже догадались, о чем речь. Именно о нем – о меде.

Об этом продукте можно писать бесконечно, особенно когда начинается сезон свежего меда. И он уже стартовал – пасечники выкачали из ульев первый товарный урожай. А любители сладкого уже бросились покупать деликатес. Но, покупая мед, нужно быть внимательным. Как выбрать лучшее из лучшего, нам рассказывал руководитель Кировоградской областной пчелобазы Андрей Варава, любезно выступивший в качестве эксперта.

Акация

Это самый первый товарный мед в году. И, по мнению знатоков, самый лучший.

– Десять лет назад на международном конгрессе пасечников «Апимондия» в Японии украинский мед из акации был признан лучшим в мире. В нынешнем году, к сожалению, урожай этого меда оказался ниже обычного. Дело в погоде – акации цветут в мае, а у нас случилась аномально сухая и ветреная весна плюс заморозки. Чтобы растения давали нектар, нужны два главных условия – тепло и дождь. Для акации нижний порог температуры, при котором идет выделение нектара, - 12-14 градусов тепла ночью. Тем не менее, можно сказать, что акация состоялась. Больше всего меда нам дал Светловодский район – там, в округе с. Калантаев, у водохранилища растут большие акациевые рощи.

При оптимальных условиях пчеловод может получить до 12 кг меда с каждого улья. Но не в этот раз. Значит, цена на этот элитный мед будет высока. Как отличить «правильный» акациевый мед и не отдать полтысячи гривен за три литра подделки?

– Настоящий акациевый мед прозрачен и имеет слегка зеленоватый оттенок, – отмечает Андрей Иванович. – Если в нем есть примеси нектара с других растений, он приобретает желтоватый оттенок. Но главное его достоинство – длительность хранения. Акациевый мед может не сахариться до двух лет.

Липа

Пока не наступил сезон липового меда, но на пчелобазе надеются, что в этом году липы будут урожайнее акаций.

– Идеальной для выделения нектара у лип является вот такая погода, как сейчас, - жара и высокая влажность. В общем, духота, - отмечает Варава. - Но она не слишком хороша для людей. К сегодняшнему дню липы уже отцвели, но время откачивания меда еще не пришло. Оно наступит через пару недель, когда мед вызреет в ульях.

По словам нашего эксперта, липовый мед занимает по своей ценности второе место после акациевого. Он считается наиболее лечебным среди всех прочих сортов. Отличить его можно по светло-желтому оттенку и хорошо знакомому запаху липового цвета. Липовый мед также может храниться, не сахарясь, долгое время – до одного года.

– Самые лучшие урожаи липового меда получают в Черкасской области – там растут огромные площади липовых лесов, причем вдали от трасс, поэтому оттуда мы получаем самый экологически чистый мед. К черкасским лесам прилегает Александровский район Кировоградской области, и он – лидер по липовому меду у нас, –

Гречка

Точнее, ее отсутствие. Андрей Иванович поведал печальную историю исчезновения гречневого меда с национального рынка, причиной чему стали… ГМО:

– Гречневого меда мы не получали уже около семи лет. При этом регулярно фермеры засевают поля гречкой. Проблема в том, что вся она самоопыляющаяся – ГМО или гибридные сорта. Такая гречка не выделяет нектара. Пасечники рассказывают, что пчелы, наоборот, облетают гречневые поля, ища другие источники нектара.

Сбор урожая гречневого меда приходится примерно на одно время с липовым. Сам мед выделяется среди других сортов – он имеет темный, коричневый цвет и очень яркий вкус и аромат. Сахарится относительно быстро – достаточно полутора-двух месяцев. Но никогда не застывает до конца, сохраняя тягучесть.

– Небольшую партию гречневого меда мы неожиданно получили в прошлом году, - говорит начальник областной пчелобазы, - но это было исключение. Один пчеловод из Бобринца засеял несколько гектаров гречкой специально для того, чтобы пчелы собрали нектар.

Царский мед

Иногда пчеловодам удается получить редкие виды меда. Лучшим из них считается донниковый. Донник (по-украински «буркун») – это сорное растение из семейства бобовых, цветущее во второй половине лета желтыми (чаще всего) или белыми мелкими цветками. Оно в изобилии растет на непаханых лугах, пустырях. Это один из мощнейших медоносов, дающий мед с уникальными свойствами.

– Небольшое количество – около 100 килограммов – мы обнаружили в одной из партий пару лет назад, - рассказывает Андрей Иванович. - Это был мед очень светлого, молочного оттенка, с относительно слабым ароматом, но очень тонким, карамельным вкусом. Получить подобный продукт – это редкая удача.

Раньше разнообразие сортов меда было гораздо большим в связи с тем, что, кроме коммерческих культур, поля засевали растениями, которые потом заготавливались на корм скоту. К сожалению, эти сорта меда постигла та же участь, что и гречневый, - они попросту исчезли. Вернуть их сможет возрождение животноводства. Или спрос на редкие и уникальные сорта – достаточно высокий, чтобы пчеловодам стало выгодно по собственной инициативе засевать земельные участки у своих пасек медоносами.

А вы, дорогой читатель, уже решили, какому меду отдадите предпочтение?

Виктория Барбанова, «УЦ».