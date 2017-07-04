Вам понравится

Большинство из нас, простых посетителей кафе и баров, мало что знает о приготовлении безалкогольных и алкогольных коктейлей. Некоторые названия слышали, о каких-то напитках имеем представление. Люди постарше знают рецепты таких простых коктейлей, как «Кровавая Мэри» и «Отвертка». Однако даже эти примитивные напитки на самом деле толком готовить никто из нас не умеет.

Чтобы ликвидировать безграмотность в этом вопросе, в пиццерии The Boss, которая расположена в Центральном сквере областного центра, решили провести мастер-класс по приготовлению коктейлей. Научить правильной дозировке ингредиентов, разбираться в составляющих напитков и необходимом для их приготовления барном инвентаре, узнать порядок действий.

Оценить искусство гуру барного дела Андрея Якимца, попробовать себя в качестве бармена собралось не так много желающих. Тем лучше. Компания подобралась отличная, можно было увидеть все вблизи и неспешно задавать интересующие вопросы.

Андрей показал нам процесс приготовления трех безалкогольных и трех алкогольных коктейлей. Три из шести напитков были его собственного изобретения.

Оказалось, что, кроме названий и компонентов, они еще различаются по объему. Самый малый объем – 40-60 мл – шот. Быстрый и эффективный. Выпивается залпом. Наверное, поэтому его второе название «глотка». Есть еще медиум – до 200 мл и лонг (длинный напиток) – больше 250 мл. Специально для гостей бармен приготовил шот «Слава Украине».

Коктейль был придуман в начале девяностых, а в нашем городе появился лет семь назад. С каждым годом, по понятным причинам, он становится все более популярным. Приготовление его довольно простое. В отдельной рюмке нужно развести 20 мл ликера Curacao с качественной и обязательно украинской водкой (10 мл). С помощью водки немного уменьшится плотность ликера, она сделает его легче. Затем в 60-граммовую стопку налить 30 мл яичного ликера, а сверху с помощью барной ложечки или по ножику и стенке аккуратно добавить голубую смесь с водкой. Продукт готов к употреблению.

По словам кропивницкого бармена, в разных странах напитки, напоминающие национальные флаги, тоже есть. Главное – правильно подобрать консистенцию составляющих жидкостей.

– Коктейль «Мятный бриз» востребован практически во всех заведениях нашего города и легок в приготовлении, – рассказывает во время приготовления Андрей. – Сначала в посуду со льдом наливается 20 мл мятного сиропа, затем 50 мл водки и 30 мл свежевыжатого лимонного или лаймового сока. В шейкере встряхиваем лимонный сок, водку и мятный сироп. Полученная смесь переливается в бокал и до краев доливается 100 мл спрайта. Для украшения коктейля можно использовать ломтик лимона или лайма. Для изменения цвета и вкуса напитка можно практиковать другие виды сиропов, например апельсиновый, что дает огромное разнообразие вкусов.

Коктейль «Бассейн». Для его приготовления нужно налить в стеклянную посуду для шейкера 30 мл светлого рома, 20 мл водки, 50 мл ананасового сока, 50 мл кокосового сиропа и 10 мл сливок. Затем добавить лед в кубиках и встряхнуть в шейкере. Перелить в бокал и сверху налить 10 мл ликера «Блю кюрасао». Бокал можно украсить долькой апельсина…

Мы дали рецепты далеко не всех приготовленных Андреем коктейлей. Это только те, которые приготовить можно в домашних условиях. Впрочем, как объяснил нам специалист, у каждого бармена есть свои собственные рецепты. Разумеется, в международной ассоциации барменов зарегистрированы всего лишь до сотни официальных коктейлей. Это для того, чтобы любители этих напитков могли в любой точке мира заказать себе в баре конкретный коктейль.

Кроме того, что пиццерия The Boss впервые в Кропивницком провела мастер-класс по приготовлению коктейлей, здесь еще хотят видеть англоязычную публику.

– В нашем городе с каждым годом увеличивается количество англоязычных студентов, – говорит собственница пиццерии Светлана. – Тем, кто только приехал и еще не знает украинского языка, очень сложно адаптироваться в нашу реальность. Мы это прекрасно понимаем. К нам уже стали приходить студенты из филиала донецкого медуниверситета, волонтеры Корпуса мира…

И напоследок: по мнению работников пиццерии, употребление коктейлей не приводит к алкоголизму. Все подобные напитки просто вкусны и ими лучше смаковать. Сам попробовал, смаковал и вам советую.

Руслан Худояров, фото Олега Шрамко, «УЦ».