Нардепи від Кіровоградщини «соромляться» виступати у Раді

У 2017 році народні обранці від Кіровоградщини практично проігнорували своє право на виступ у Верховній Раді: двоє з них двічі брали слово під час пленарного засідання парламенту, троє – жодного разу.

Про це «УЦ» повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

Також у 2017 році жоден з депутатів не змінював фракцію. Такі результати зафіксували експерти ОПОРи, проаналізувавши хронологію виступів народних депутатів та перехід по фракціях протягом 2017 року.

Аналіз виступів народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах Кіровоградської області, є частиною загального огляду показників парламентської роботи народних обранців за поточний рік. Важливим моментом аналізу є також зміна фракції. В Кіровоградській області ОПОРА аналізує діяльність Костянтина Яриніча (фракція партії «Блок Петра Порошенка»), Анатолія Кузьменка (фракція партії «Блок Петра Порошенка»), Олеся Довгого (група «Воля народу»), Михайла Поплавського (група «Воля народу») та Станіслава Березкіна (група «Відродження»).

Експерти громадянської мережі ОПОРА проаналізували хронологію виступів п’яти народних депутатів, а також чи змінювали вони фракцію з часу набуття депутатських повноважень. Анатолій Кузьменко, Михайло Поплавський та Станіслав Березкін жодного разу не виступали з місця або ж трибуни протягом року. При цьому жоден з кіровоградських мажоритарників протягом скликання не змінював фракцію.

Костянтин Яриніч виступав у 2017 роцідвічі: з трибуни стосовно «різних питань» таз місця – щодо вдосконалення законодавства з питань охорони здоров’я. Протягом скликання депутатмав усього дев’ять виступів. При цьому більшість промов стосувалися захисту від інфекційних хвороб, доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів, працевлаштування випускників та пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік.

Олесь Довгий протягом року брав слово теж двічі: першого разу висловився з місця стосовно Проекту Закону про ринок електричної енергії України, вдруге – щодо рекламної діяльності. Всього ж протягом депутатської діяльності він виступав 38 разів, даючи коментарі щодо підтримки стратегічної галузі України, літакобудівної галузі, щодо звільнення від оподаткування пенсій, щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві тощо.

Моніторинг здійснюється громадянською мережею ОПОРА в рамках програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується фондом «Східна Європа» та партнерами.