Інтерпол шукає вбивцю з Кропивницького та двох зниклих безвісти (ФОТО)

На офіційному сайті Інтерполу є інформація про розшук трьох осіб з Кропивницького.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

Уродженця Кропивницького (дата народження – 18 лютого 1992 року) Євгена Чорноліса розшукують за вбивство та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Інтерпол шукає і зниклого безвісти Олександра Суровця (дата народження – 7 листопада 1979 року, зник 9 березня 2015-го в Миколаївській області).

Є у розшуку і зниклий безвісти Микола Янишевський (народився 23 березня 2009 року, зник 28 вересня 2012-го).

Нагадаємо, у Кропивницькому зникла 17-річна Христина Дула.

Інтерпол – організація, що займається пошуком певного об’єкту, людини, сприяє пошукам поліції. Заснована у 1923 році.

До складу входять 190 країн світу, які фінансують організацію на суму $59 мільйонів шляхом щорічних внесків; за розміром – друга міжнародна міжурядова організація після ООН. Штабквартира знаходиться в Ліоні, Франція.

Самі працівники Інтерполу не можуть безпосередньо виконувати поліцейських функцій (права заарештовувати чи носити та застосовувати свою чи табельну зброю) на будь-якій території країн – членів організації. Вони займаються лише координацією сил, щоб правоохоронці з інших країн набагато легше справлялись з такими речами, як особливості національного правосуддя, законодавства, мовний бар’єр.