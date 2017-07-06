Мер Олександрії хоче змусити іногородніх платити за лікування та навчання

Сусідні населені пункти повинні платити Олександрії за навчання і лікування.

Про це заявив мер міста Степан Цапюк на засіданні виконкому сьогодні, 6 липня, передає «Моя Олександрія».

За словами мера, таку практику ввели в Тернополі, і він хоче її перейняти.

Цапюк нагадав, що в місті навчаються 88 дітей з Олександрійського району, і вже підрахував, скільки на цьому місто може отримати.

«Я прикинув, у нас на сьогоднішній день навчаються 88 дітей з району, це десь близько мільйона додатково в рік, – сказав він. – У районі школи закрилися, гроші ці є, я не знаю, куди вони їх направляють».

Мер наголосив, що міська лікарня вночі приймає гострих хворих, і за це теж, на його думку, треба платити.

«Петрівський, Онуфріївський, Знам’янський, частина Світловодського району, Олександрійський – в нічний час усіх хворих везуть в Олександрію. Але гроші-то вони отримують на кожного жителя. Тому вони змушені або платити нам, або вводити фахівців на ті вакансії, які у них є», – сказав міський голова.

Він вказав, за якими конкретно статтями витрат місто «втрачає»: «Ну давайте чесно: тепло ми платимо з місцевого бюджету, зарплату техпрацівників ми платимо, ремонти ми робимо».

Мер дав доручення освіті та охороні здоров’я «все це прорахувати» і винести на обговорення виконкому до 1 вересня.

Нагадаємо, в Олександрії вдвічі зросла квартплата.