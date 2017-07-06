На Кіровоградщині злодій-невдаха двічі хотів покататися на чужих авто – «докатався»

На Кіровоградщині спіймали зловмисника, який намагався скоїти два угони, щоб покататися.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Зловмисником виявився 45-річний житель Бобринця. Уночі він вирішив покататися, проник на територію подвір’я в районному центрі, завів автомобіль марки ВАЗ 2106 за допомогою ключів, які знаходились у замку запалення, – розповів начальник Бобринецького відділення поліції Валерій Григорчук. – Чоловік намагався виїхати з двору, однак забуксував. Після цього, залишив автомобіль та попрямував до іншого домоволодіння, де знаходився транспортний засіб іноземного виробництва. У подальшому вибив у ньому заднє скло та спробував завести. Проте, в цей час господар вийшов у двір та спіймав зловмисника на гарячому.

Нині вирішується питання про оголошення особі підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу».

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває.