У Кропивницькому зникла 17-річна дівчина (ФОТО)

17-річну Христину Дулу шукають у Кропивницькому.

Про це йдеться у повідомленні Служби розшуку дітей, текст якого має «УЦ».

Вранці 4 липня 2017 року дівчина пішла з дому і досі назад не повернулась.

Прикмети дитини: 160 см на зріст, виглядає на 17-19 років, середньої статури, темно-русяве волосся, карі очі.

Особливі прикмети: носить окуляри.

Одяг: світла футболка, чорні джинси, чорні кросівки.

Якщо ви десь бачили цю дитину – телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000.

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки – безкоштовні.