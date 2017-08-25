Святкове привітання від Валерія Добробатько

22:04
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Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори. Тому Юхиме Леонідовичу, дозволь мені від імені читачів-магометів (а такі сподіваюся є, принаймні ще один, колишній вже блогер Valentin Vladimirovich, так точно), привітати колектив редакції УЦ і тебе особисто як господаря “гори” з Днем Незалежності України!
 Натомість ще кілька слів т.б.м. в пандан. Щиро і без пафосу. Для мене 24 серпня, це не просто неробочий день, а справжнє Свято. Адже роки Незалежності були без перебільшення найщасливішими і найуспішнішими в моїй біографії. Саме в ці часи вдалося реалізувати всі ті життєві і творчі плани, про які я не міг навіть фантазувати в своїх самих сміливих мріях, і які апріорі не могли зародитися в радянські часи.
 Хіба міг тоді я, партійний функціонер(!), мріяти про відкриття власної приватної друкарні, а згодом і видавництва. Та лише за одні такі думки мав би вже серйозну розмову в КДБ з відповідними наслідками. А чи сподівалися мої численні тодішні друзі і знайомі поети з письменниками, що коли-небудь здійсниться їх заповітна мрія і вони триматуть в руках книгу(!) – першу збірку своїх творів. А я, їх видавець, буду радіти з того не менше за авторів. Те ж саме стосується моїх земляків художників і акторів, творчість яких вперше за всі часи була відображена в енциклопедичних ілюстрованих книгах-альбомах, де я вже виступав не тільки в ролі видавця, але і автора, і співавтора.
 А ще Незалежність, і можливо це найголовніше, повернула, ні, надала(!) мені можливість усвідомити свою національну ідентичність. Росіяни, що є громадянами України, навряд чи зрозуміють мої почуття. Хоча заради справедливості зауважу, не всі. Наприклад розумниця Ольга Степанова вчить свою дитину: ” А есть родной язык, который ты обязан сохранить. Государственный язык защищает государство,  если ты откажешься от родного языка, то потеряешь связь со своими прабабушками и прадедушками, ты останешься один, без истории, без корней.” Що й казати, мудра мама. От тільки на відміну від Оліного хлопчика я не міг зберегти те чого не мав. Адже з пелюшок і потім все життя розмовляв нерідною. Рідна була для мене такою ж екзотикою, як для нього сьогодні державна. Те саме стосувалося і української літератури, історії. Було лише правильне і обране… відділом пропаганди ЦК КПРС. Стус, Симоненко, Смоленчук, ті ж самі письменники Маланюк, Винниченко, або Крути, Холодний Яр…. Хто це і що це, запитав би випускник навіть гуманітарного українського ВУЗу ще у 80-ті.
 А ще Незалежність, це поява на медійній мапі України щотижневика “Україна Центр”, який підтримав колись Помаранчеву революцію і  на довгі роки став моїм улюбленим виданням, і саме на сайті якого я вперше почав писати рідною. Тому мені двічі прикро і втричі образливо, що в “передовиці” номера, який вийшов в цей святковий для всіх українців день, жодним словом не згадується ця подія, а її героями стали не Віктор Чміленко, не Женя Тільнов, не сотні інших, хто загинув на Євромайдані чи в АТО, хто і сьогодні із зброєю в руках відстоює Незалежність нашої держави, хто сумлінно трудиться на її мирному фронті, а відверті НЕГІДНИКИ і ПОКИДЬКИ. Між іншим: можливість виносити такі речі і в такий день на першу полосу(в народі називається свободою слова), це теж надбання Незалежності. Подібні матеріали якщо і публікувала радянська преса, так таки да, справді, лише по “великим святам” і то вже наканунє, коли навіть апологетам побудови світлого будущєго в тюрмі народів стало зрозумілим, що їх експеримент закінчився epic fail[ом] .  Мабуть вже заради цього саме журналістам(!) варто було б згадати про Незалежність України на її день народження. М-да… шкода!
З святом Незалежності, мої співвітчизники! Слава Україні!
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Текст було написано 23 серпня. Відразу намагався зареєструватися, виконавши всі вимоги редактора сайту. Тоді ж я погодився і на його пропозицію – зробити реєстрацію завтра ( 24 серпня). При тому  підкреслив, що обов*язково протягом лише цього дня. Минуло дві доби….
Валентин Павлов

Валентин Павлов

🙂

  • snaiper1949

    Материал достойный быть усвоенным,считаю.Относительно россиян :посмотри на А.Гардашникова,этот украинский россиянин делает для Украины много больше,чем многие и многие т.н. патриоты,поэтому акцентировать внимание именно на украинских россиянах,не следует.,

    • бывший брат

      Миколаю, якщо ти уважно прочитав, то міг помітити, що я саме і акцентував увагу на “не всіх” українських росіянах. Навіть приклад навів. І взагалі, мій пост не зовсім про це (від слова зовсім). А зокрема ще і про те, як я став сьогодні “нев*їзним” на оновлений сайт УЦ. До речі, мені і нік новий вигадали. Помітив? Вхід під ніком “горожанин” чомусь блокується. А от перепустка на коментування під невідомим мені “бывший брат”, що видала машина – будь ласка. Це якийсь натяк?! ))) Пал Іванич, по старій дружбі, можеш щось пояснити? Дякую.

      • snaiper1949

        Иваныча где-то месяц назад втретил во граде.Жив-здоров и такой же открыт ,как и 15 лет назад.Я к тому,что сомнительна его роль в твоей истории.Относительно замечания:ну пусть так и будет,я ведь ничего неприятного тебе и не сказал.Меня убил тот факт,что никто из блогерров,не дал оценку,даже толком не прокомментировал, визит П-ко в город…Как встретили его у вас,надеюсь “радостно”?

      • Павел Волошин

        да запросто. вход происходит не под ником, а под именем. имя должно быть только латиницей. “бывший брат” – это, как я понял, вход в Дискас, средство для комментирования. связи Дискаса с блогерским разделом са”УЦ”

      • Павел Волошин

        далее. мы выяснили, что для комментирования нам надо сделать один вход (кстати, для упрощения можно входить через фейсбук – нажить кнопку соответствующую, и, если есть открытая вкладка ФБ, где был вход – вход для комментирования произойдет автоматически, если нет – появится окно, вводим логин ФБ и пароль ФБ – и входим с именем фейсбука и фотопортретом фейсбука – как я сейчас), а для ведения блога нужен другой вход, который может обеспечить А.Лысенко. Он должен предоставить имя для входа, пароль и адрес для входа (он не совпадает с адресом просмотра страниц сайта УЦ). возможно, имя “горожанин” ля системы Дискас уже занято, тогда надо поэспериментировать – может, подойдет вариант “Горожанин”, или еще где большую букву применить… или подчерк, тире какое-то пробел тоже подойдет.

      • Павел Волошин

        в общем если остались какие неясности, можно встретиться и потолковать, хотя бы и завтра

        • бывший брат

          Ну, Пал Іванич, хоч ти не вважаєш мене “бывшим братом” ))) Ціную. Дякую!
          Ось прочитав твої пояснення і… заплутався ще більше. Справа в тому, що я був успішно зареєструвався на коментарі під своїм звичним ніком “горожанин”, і вже автоматично входив в систему, дописуючи на сайті. Але потім “автомат” зник, а увійти знову, виконавши всі необхідні при цьому дії, виявилося неможливим. Вдалося тільки сьогодні і лише з цим виданим мені ідіотським ніком. Дивно те, що всі набрані вихідні (чи вхідні) данні – пошта, пароль – були моїми. Що ж до реєстрації на ведення блога, то абсолютно всі вказівки Лисенка я виконав. Домовилися, якщо мені не пече, то “завтра”. Минуло вже чотири доби після отого його “завтра”. Я вже турбуюся, може щось трапилося з людиною, а я тут наїжджаю на неї.

          • Павел Волошин

            розберемося

          • бывший брат

            Пал Іванич, обіцяного три роки чекають?.)).. а я тут хотів дуже позитивний відгук черкнути на редакторську колонку від “горожанина”((

          • Павел Волошин

            этта… ну я как бы еще до фестиваля, то есть более недели назад, говорил с Андреем, он повинился, что да, виноват, сказал что все отправил, но потом увидел что не отправил, и отправил позднее… ну в общем я был уверен, что все уже давно решено. может, встретимся перед экраном и все разберем по атомам?

  • Листа давно відправив. Якщо не отримали – можу продублювати.

    • бывший брат

      Ні, до блогу і блогера ))” Валерій Добробатько” у мене питань нема. Дякую. Я про інше. Про коментатора(!) “горожанин” і цього самозванця “бивший брат”