«Слава героям»: трагедия сквозь отчаянный смех

Спектакль «Слава героям» уже был представлен на нашей сцене год назад, во время фестиваля «Вересневі самоцвіти». Тогда пьесу Павла Арье представил Донецкий академический областной драматический театр из города Мариуполь. Поэтому, когда я увидел снова этот спектакль в рамках фестиваля, мелькнула мысль о том, что зрителю будет не так интересно. К счастью, ошибался!

Два успешных коллектива – столичный театр «Золотые ворота» и Ивано-Франковский академический областной музыкально-драматический театр имени Ивана Франко – решили объединить свои усилия для работы над этим спектаклем. Это весьма символично не только как жест объединения центра и запада, но и как признак своеобразной театральной децентрализации. Инициаторами проекта выступили актриса Ирма Витовская и художественные руководители обоих театров Ростислав Держипильский и Стас Жирков.

В основе сюжета драмы «Слава героям» лежит современная история двух ветеранов – УПА и Великой Отечественной войны, – которых судьба сводит в одной больничной палате. Непримиримые враги попадают в узкое пространство палаты с одинаковым диагнозом и схожими претензиями друг к другу. Это противостояние прямо на глазах зрителя превращается в покаяние. Режиссура Стаса Жиркова поразила! Два совершенно разных отделения. Первое – фарс, комедия, фантасмагория, да что угодно! Второе – открытый нерв, надрыв, трагедия… Великолепная игра актеров, безумно-уникальная режиссура, смысл которой понимаешь потом. В общем, количество восхитительных эпитетов зашкаливает. Впрочем, как и количество мокрых глаз в зрительном зале…

Выйдя из зала, хотелось пообщаться с ребятами, которые прошли войну. Хотя, если честно, особо поговорить не получалось. Нужно было просто помолчать и подумать. Впечатления с трудом сводились к общему знаменателю. Идея примирения украинцев, воевавших по разные стороны баррикад, не нова, но в контексте современных событий вызывает скорее отторжение, чем восприятие. Но это в реалиях сегодняшнего дня. Отношение к воинам УПА и ветеранам Второй мировой – другое. Они воевали за свои идеалы, за свою веру или безверие. Их примирение, примирение памяти и истории сейчас возможно и просто необходимо. Особенно перед лицом общего врага. И совсем неважно, кто этот враг, – внешний оккупант, внутренняя коррупция или эфемерная идея. Просто его нужно победить. И внутри, и снаружи.

Что ещё важно. Актеры в спектаклях Стаса Жиркова – не бездушные манекены, не жалкие клоуны, не циничные лицедеи, а все как один – «добрые люди». По-моему, режиссер просто сам убежден в том, что плохих людей не бывает в принципе. Есть абстрактное зло и добро, а нам лишь решать, какой из этих двух дорог предстоит пройти. И даже те, кто волею судеб свернет не на ту дорогу, в общем-то, всегда могут изменить свой выбор. Пожалуй, поэтому финал спектакля грустный, но вдохновенный: верить хочется в хорошее, хотя здравое размышление подсказывает, что вера эта может быть весьма и весьма безосновательной…