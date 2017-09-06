На Кіровоградщині затримали банду, яка грабувала родини фермерів (ФОТО)

Працівники управління карного розшуку, Олександрійського районного відділення поліції за участі спецпризначенців КОРДу затримали учасників злочинної групи, які здійснювали розбійні напади на родини фермерів.

Про це у Facebook повідомив начальник ГУ Національної поліції в області Сергій Кондрашенко, передає кореспондент «УЦ».

Бандитів затримали в будинку потерпілих, щойно зловмисники встигли виламати двері та забігти до приміщення.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили гранати, металеву фомку, електрошокер. В автомобілі зловмисників, припаркованому неподалік будинку потерпілих, також знайшли гранати та запал до однієї з них, а ще – набої до автомата.

Нині відомо про причетність цих осіб до трьох розбійних нападів та понад десяти крадіжок на Кіровоградщині. Група «промишляла» й на території кількох інших областей України.

Зловмисникам повідомили про підозру та взяли під варту.