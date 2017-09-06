«Свобода» домоглася демонтажу серпу й молоту в мерії Кропивницького і все одно обурилася (ФОТО)

У приміщенні міської ради Кропивницького демонтували серп і молот, які до цього висіли поруч з портретами почесних громадян міста.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі кропивницького міського осередку ВО «Свобода».

«Вчора, 5 вересня 2017 року, за вимогою Кропивницької міської організації ВО «Свобода» у приміщенні міськради обласного центру були демонтовані серп і молот, які до останнього часу були розміщені поруч з портретами Почесних громадян міста, – сказано у повідомленні. – Нагадаємо, що вимогу демонтувати символи комуністичного режиму в ході чергового засідання 9 сесії озвучив голова фракції ВО «Свобода» у міській раді Кропивницького Сергій Капітонов».

У листі від прес-служби також сказано: «Прикро, що для виконання Закону України про декомунізацію наші чиновники та інші представники влади чекають на обурення громади чи якісь заяви. Закон про заборону тоталітарних символів існує не перший день, йому вже 2 роки! Чи ніхто впродовж 2 років не помічав символіки напроти входу в сесійну залу? Проте ми вдячні міському голові за оперативність, адже заборонені серп і молот зникли одразу ж після нашої заяви. Сподіваємося, що й надалі Андрій Райкович буде ретельно стежити за станом приміщень міської ради та належним виконанням законів його підлеглими. Наприклад, допоможе вплинути на депутатів – послідовників «совка», щоб вдалося якнайшвидше декомунізувати назву міськради, яка й досі називається Кіровоградською».

Нагадаємо, 4 вересня міський голова Андрій Райкович вніс до порядку денного п’ятого засідання дев’ятої сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до деяких рішень міської ради у зв’язку з перейменуванням міста».

Проектом рішення передбачалося перейменування Кіровоградської міської ради на Кропивницьку міську раду, а виконавчий комітет Кіровоградської міської ради – на виконком Кропивницької міської ради у зв’язку зі змiною нaзви мiстa. Однaк для прийняття рішення забракло голосів – перейменування підтримали лише 13 депутатів.