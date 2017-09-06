У Кропивницькому псевдоАТОшник продовжує клянчити гроші (ФОТО)

Підозрюваний у шахрайстві Даниїл Зарєцький (так він себе називає) продовжує просити грошей у жителів Кропивницького.

Про це «УЦ» повідомили кілька мешканців обласного центру, яким надходили такі прохання.

«АТОшник» зазвичай розповідає історію про те, що був у полоні. Коли повернувся – у поясненнях, як саме звільнився, плутається, – з’ясував, що його житло продали. Таким чином нібито лишився без даху над головою.

За документами, стверджує Зарєцький, він значиться загиблим, а відтак не має грошей.

Псевдобоєць звертається як до редакцій місцевих ЗМІ, так і до підприємців та інших жителів Кропивницького. Іноді він телефонує від імені Олега – начебто брата Даниїла.

Нагадаємо, Зарєцького затримали 4 вересня журналісти «Народного слова» і «Кіровоградської правди» спільно з бійцями третього полку спеціального призначення та передали поліції. З відділку його випустили, порушивши кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).