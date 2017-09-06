У мерії Кропивницького визнали, що власники незаконних МАФів не бажають слухатися владу

Дві постійні депутатські комісій міської ради Кропивницького обговорили стратегію протидії незаконному встановленню МАФів.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

«5 вересня у міській раді Кропивницького відбулось спільне засідання двох постійних депутатських комісій: з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів і з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Ініціювали спільне засідання секретар міської ради Андрій Табалов та голови постійних комісій Олександр Шамардін і Михайло Бєжан», – ідеться у повідомленні.

Головною темою обговорення на об’єднаному засіданні комісій став аналіз встановлення МАФів на території міста за період з 2017 року по теперішній час та заходи, вжиті щодо незаконно встановлених тимчасових споруд. У роботі комісій взяли участь профільний заступник міського голови Олександр Грабенко, керівник спеціалізованої інспекції Андрій Максюта, начальник управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення Сергій Горбовський та начальник управління містобудування та архітектури Вадим Мездрін.

Керівники спеціалізованої інспекції та управління архітектури пояснили депутатам механізм і процедуру демонтажу тимчасових споруд. Із власником самовільно встановленого МАФу проводять роз’яснювальну роботу та радять добровільно демонтувати. Якщо роз’яснення не мали впливу, то подальшу долю МАФу вирішує комісія з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

«Питання фінансування демонтажу стоїть наразі дуже гостро, оскільки одне таке знесення коштує міському бюджету в середньому 5 тис. грн. Лише минулого року на демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд було витрачено 100 тис. грн. Крім фінансової проблеми, існує ще одна — приватні підприємства не бажають брати на себе зобов’язань із перенесення МАФів», – наголошується у повідомленні.

Заступник міського голови Олександр Грабенко пояснив, що власники незаконних МАФів не хочуть оформлювати всі необхідні документи: «Наразі підприємці не розуміють необхідність отримання і реєстрації паспортів прив’язок. Вони вважають: якщо їм надана земля в оренду чи у власність, то цей документ можна не оформлювати, через що найчастіше і з’являються самовільно встановлені тимчасові споруди. У цьому році в управлінні земельних відносин та охорони природного середовища планують провести інвентаризацію усіх земельних ділянок, які знаходяться під МАФами та зареєструвати їх за міською громадою».

Наступне спільне засідання комісій відбудеться після засідання комісії з демонтажу, орієнтовно у першій половині жовтня.