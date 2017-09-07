До Дня міста у Кропивницькому подорожчають яйця?

У Кропивницькому до Дня міста жителям та гостям обласного центру презентують безкоштовну шарлотку вагою 263 кілограми.
Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.
Шарлотку поставлять на площі перед будівлею міськради.
Як стверджують кулінари, для приготування шарлотки використовуються курячі яйця з розрахунку близько 10 – 12 на кілограм борошна. Відповідно, на 263-кілограмову шарлотку доведеться витратити 2630 чи більше яєць.
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