До Дня міста у Кропивницькому подорожчають яйця?

У Кропивницькому до Дня міста жителям та гостям обласного центру презентують безкоштовну шарлотку вагою 263 кілограми.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

Шарлотку поставлять на площі перед будівлею міськради.

Як стверджують кулінари, для приготування шарлотки використовуються курячі яйця з розрахунку близько 10 – 12 на кілограм борошна. Відповідно, на 263-кілограмову шарлотку доведеться витратити 2630 чи більше яєць.