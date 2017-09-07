На Кіровоградщині поліцейський очолював наркомафію (ФОТО)

Правоохоронці затримали працівника Онуфріївського відділу поліції, який очолював злочинну групу з розповсюдження наркотиків у Світловодську.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції на Facebook, передає кореспондент «УЦ».

Кіровоградське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України отримало інформацію щодо причетності одного зі співробітників поліції області до злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Під час перевірки встановили, що на території Світловодська місцеві мешканці налагодили мережу виготовлення та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин. Організатором ОЗГ був 36-річний співробітник сектору реагування патрульної поліції Онуфріївського ВП.

Разом з працівниками Управління протидії наркозлочинності та оперативниками Світловодського відділення поліції внутрішня безпека НПУ задокументувала факт незаконної діяльності дев’яти місцевих мешканців віком 33 – 46 років. Маючи «дах» у правоохоронних органах, вони виготовляли та продавали марихуану, ацетильований опій і метамфетамін.

Слідчі поліції Кіровоградської області за викритим фактом розпочали кримінальне провадження. Отримавши ухвалу суду, оперативники провели 11 обшуків за місцем мешкання фігурантів ОЗГ та збуту наркотичних засобів.

Правоохоронці виявили і вилучили понад кілограм марихуани, посіви конопель, опій, три пістолети та набої до них, кастет, фальшиві паспорти України. Вилучене направили на експертизу, за результатами якої дії учасників ОЗГ кваліфікують остаточно.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК України. Слідство триває.