На Кіровоградщині рейдеру офіційно вручили підозру

Бізнесмен, якого підозрюють у рейдерстві, офіційно отримав повідомлення про це.

Як поінформувала «УЦ» прес-служба прокуратури області, «Олександрійська місцева прокуратура повідомила про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців) та ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України особі, яка в незаконний спосіб захопила приватне сільськогосподарське підприємство “Богнер”».

За словами керівника місцевої прокуратури Ігоря Білоусова, одразу після надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення від керівника вказаного ПСП правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження та почали досудове розслідування.

«Під час проведення невідкладних слідчих дій, аналізу ситуації прийнято рішення щодо вжиття заходів з метою недопущення переходу контролю над вказаним підприємством та його майном до особи, котра в незаконний спосіб намагалася його захопити. З цією метою, першочергово в тісній співпраці з законним власником, накладено арешти на все майно, включаючи корпоративні права, нерухомість, транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, невідкладно призначено та проведено судово-технічні та судово-почеркознавчі експертизи. Вжито вичерпних, невідкладних та дієвих заходів з метою попередження неправомірного захоплення активів та продукції вищезгаданого підприємства та розпорядження ними в незаконних спосіб», – розповів керівник прокуратури.

Крім того, прокуратура ініціювала перевірку ситуації в межах компетенції Головним територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській області.

Особу, що захопила підприємство, встановили, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.