У Світловодську ексгібіціоніст демонструє свої «причиндали» дітям (ФОТО)

Ексгібіціоніст ходить вулицями Світловодська і демонструє свій статевий орган перехожим, утому числі й дітям.

Про це пише «Світловодськ».

Чоловік на фото серед білого дня 5 вересня біля приміщення школи на центральній вулиці робив ось це неподобство, яке зняли перехожі дівчата.

Начальник Світловодського відділу поліції Андрій Гулий заявив, що правоохоронці займаються цим питанням. Він також припустив, що саме з цим ексгібіціоністом поліція вже мала справу 2016 року. Тоді мати чоловіка відправила його на примусове лікування.

Лікар-психіатр Світловодської ЦРЛ Сергій Ляшенко зазначив, що ексгібіціоністи зазвичай не є небезпечними. Вилікуватися ж від цієї хвороби, за його словами, практично неможливо.

Ексгібіціонізм – форма сексуальності, коли досягнення статевого збудження і насолоди реалізується шляхом демонстрації статевих органів особам протилежної або своєї статі поза ситуаціями статевих контактів.