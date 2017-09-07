Відвідувачам AGROEXPO-2017 дадуть покататися на крутих авто

Під час Міжнародної агропромислової виставки AGROEXPO-2017, яка відбудеться з 20 по 23 вересня у Кропивницькому, пройде тест-драйв позашляховиків.
Про це «УЦ» повідомили у прес-службі виставки.
Відвідувачам виставки запропонують спробувати п’ять різних за своїми характеристиками автомобілів:
– Subaru Forester (177 к. с.);
– кросовер Hyundai Tucson (155 к. с.);
– пікап Great Wall Wingle 6 (143/105 к. с.);
– Mitsubishi Pajero Sport (2,4-л дизельний двигун, 181 к. с.);
– Mitsubishi L200 (2,4-л бензиновий «атмосферник», 128 к. с.).
Авто для тест-драйву надасть національний автодилер ТОВ «Богдан-Авто Холдинг» та офіційний дилер Mitsubishi Motors ТОВ «ВТ-Сервіс».
Нагадаємо, що в рамках виставки AGROEXPO щороку відбувається виставка автомобілів AUTOLAND, яку цього року розширять до 5500 кв. м. (критий павільйон). Загальна ж площа AGROEXPO складе рекордні для України 100 000 кв. м.