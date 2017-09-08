На Кіровоградщині знайшли унікальну скіфську стелу (ВІДЕО з висоти пташиного польоту)

Понад два місяці тривають розкопки скіфського кургану біля села Васине у Знам’янському районі, передає кореспондент «УЦ».

За словами керівника експедиції, викладачки Центральноукраїнского педагогічного університету Ірини Козир, навесні цього року під час проведення польових робіт на ділянці поля, де розташований курган, знайшли антропоморфну кам’яну стелу, що датується орієнтовно другою половиною VI – початком V століття до нашої ери. Вона містить зображення скіфа з шийними гривнами, мечем та ритоном, що слугували символами тогочасної влади. Про знахідку повідомили науковцям, які відразу виїхали на місце знахідки. Вони припустили, що курган у Васиному може бути похованням скіфського правителя або воєначальника.

«То був поховальний курган, який за всіма, навіть зовнішніми ознаками, належав скіфам. Він унікальний, тому що залишилися матеріальні свідоцтва того, як саме ховали скіфа. Якою була процедура захоронення», – сказала Ірина Козир.

Учасники експедиції також зняли за допомогою квадрокоптера територію розкопок.