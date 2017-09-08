У Миколаєві затримали наркодилерів, про яких писав екс-прокурор Кіровоградщини (ВІДЕО)

У Миколаєві затримали злочинну групу, яка розповсюджувала наркотики за допомогою «закладок».

Про це йдеться у повідомленні ГУ НП у Миколаївській області, текст якого має «УЦ».

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Чотирьох зловмисників 38, 40 та 43 років затримали під час безконтактного збуту чергової партії синтетичної речовини – метадону. З дозволу суду співробітники слідчого управління, управління протидії наркозлочинності та спецпідрозділи роти поліції особливого призначення і КОРД ГУНП в Миколаївській області провели вісім обшуків у Миколаєві та Запорізькій області. Під час них виявили та вилучили близько 115 г метадону, що за цінами «чорного ринку» становить близько 300 000 гривень, а також майже 8 000 гривень, отриманих у результаті продажу.

Правоохоронці також вилучили пістолет-револьвер без номерів під патрони Флобера, зброю, перероблену під патрони калібру 5,6 мм, та 13 банківських карток, на які зловмисникам надходили грошові кошти від замовників.

Поліцейські встановили, що зловмисники займались наркозбутом із березня 2017 року. Організатором угрупування була 43-річна місцева мешканка.

Усіх членів угрупування затримали у порядку ст. 208 КПК України. За узгодженням із процесуальним керівником слідчі СУ ГУНП в Миколаївській області оголосили зловмисникам про підозру за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, та ч. 3 ст. 321 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів», що карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Узгоджується питання з прокуратурою про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Про «закладки» в Миколаєві регулярно повідомляв у Facebook колишній прокурор Кіровоградської області Сергій Жолонко. Він також навесні купив через Інтернет наркотики у Кропивницькому й передав їх та контакти торговців поліції.

Трудову діяльність в органах прокуратури Сергій Жолонко розпочав у 1991 році, закінчивши перед тим Українську юридичну академію ім. Ф. Е. Дзержинського.

До призначення на посаду прокурора Кіровоградської області у квітні 2014 року працював першим заступником прокурора Кіровоградської області. З липня 2014 року його знову перевели на цю посаду.

У вересні 2014-го Сергій Жолонко звільнився з прокуратури.