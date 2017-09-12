Еще один фестиваль

Двадцать третьего сентября перед зданием областной филармонии впервые состоится фестиваль современной музыки «Кропивницкий тулумбас», организованный музыкантом Валентином Поворозником и продюсером Эдуардом Гевой.

Как рассказал Валентин Поворозник, целью проведения этого мероприятия было привлечение внимания нашего кропивницкого зрителя к творчеству местных рок-групп:

– Тулумбас – это такой казацкий барабан. Мы хотим достучаться до нашего зрителя. Это праздник для музыкантов. Так они сами считают. Палитра выступлений ожидается самая разнообразная. Во время концерта будут выступать группы, которые играют в разных жанрах – от фолк-рока до его более тяжелых направлений.

– Прогрессивный и современный рок не так сильно востребован в исполнении музыкантов нашего города, как того хотелось бы самим участникам групп, – вторит своему коллеге Эдуард Гева. – Начинать концерт будет народный фольклорный ансамбль «ЭксампейЯ». Это ребята из Соколовского, исполняющие украинские песни как традиционно, так и в собственной обработке с помощью современных музыкальных инструментов. Алина Шевченко исполняет музыку в стиле indi/folk. Группа «Чорне сяйво» объясняет собственный стиль как альтернативный металл, объединяющий широкую гамму направлений: от тяжелого блюза до неоклассики. Группа «Десь чули» пропагандирует альтернативную музыку. У них энергичные ритмы, умноженные на мотивационные тексты песен, которые имеют как драматическое, так и самоироничное обрамление. По музыке, как определяют себя участники коллектива, – это альтернативный поп-рэп-фанк-кор, а по текстам – настоящее «черное зеркало» для современности. Группа «Саунд-Эйдж» (на фото) – полуакустический проект. Завершать программу будет «Солнце-Чернозем», не раз выступавшее на различных всеукраинских музыкальных фестивалях. Группа записала уже четыре альбома в стиле альтернатив, метал-хардкор.

Попасть на этот музыкальный фестиваль любителям рока не составит особого труда. Не нужно покупать билеты, искать свободные места. Все действо будет происходить бесплатно. Нужно только прийти и послушать хорошую музыку.