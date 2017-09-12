Проблемы и перспективы Подлесного

Наверное, каждый житель областного центра хоть раз в жизни, но побывал в селе Подлесном. Хоть проездом, по дороге в столицу. Кто-то бывал рядом в поисках грибных мест, а кто-то искал и находил недорогую, но качественную огородную продукцию. Импровизированный базарчик на трассе, кажется, существует с незапамятных времен. Большинство людей просто проезжают мимо, ну а мы решили этот недочет устранить. Итак, знакомимся с Подлесным.

Конечно, лучше местного «начальника» никто не знает про село. Вот и встретились мы с сельским головой Сергеем Кармазиным, чтобы поговорить немного о прошлом и много о настоящем и будущем. Разговор был долгим: проблемы, проблемы и еще раз проблемы. Уже третий срок на посту Сергей Анатольевич, а проблем меньше не становится.

Из хорошего – есть в Подлесном музеи. Один – в честь талантливого режиссера и актера Гната Юры. И музей боевой славы. Остались они еще с советских времен, и особой заслуги сельсовета в этом нет. Тем более что работу в этих музеях проводит местный библиотекарь. И работу эту нельзя не отметить! Видно, что делается это от всей души. Правда, находятся они в здании клуба, у которого отремонтирован только фасад, а само здание – почти в аварийном состоянии. По крайней мере, трещины заметны невооруженным взглядом. Вокруг него стоит старинный забор, который остался от разрушенной коммунистами церкви, так вот он выглядит надежнее, чем здание клуба. А ведь у села богатейшая история: и действующие музеи могут привлекать внимание, и здесь родина прекрасного композитора, дирижера, Героя Украины Анатолия Авдиевского. Да и в самом селе в память о гусарских полках еще сохранились старинные названия по номерам рот полка Хорвата.

Есть еще рядом с клубом памятник тому же Гнату Юре. С давно упавшим заборчиком и мусорной ямой. Подход к клубу «украшают» голые и мертвые сосны. Хотя это, наверное, характеризует состояние всего села: немного подремонтировали передок, а с обратной стороны – глушь, грязь, пыль и ямы. Нет, ямы, конечно, не везде. Есть одна улица с прошлогодним асфальтом, но и та не до конца. До школы доехать можно – и хватит. Дорога заканчивается, а гнетущее впечатление остается…

Впрочем, про школу отдельно. Она до сих пор отапливается по старинке. Сергей Анатольевич радостно доложил, что топлива на эту зиму хватит. А вот в прошлые годы сельский бюджет выделял на отопление школы до 200 тысяч гривен дополнительно, так как предусмотренных ранее денег не хватало. Учитывая, что в школе учится около двух сотен детей, да еще есть и детский сад, то отопление для них очень важно.

А еще несколько лет назад построили новёхонькое овощехранилище. Обещали стабильную работу и процветание. В результате: работает оно только осенью, когда привозят на хранение картошку и набирают местных жителей на переборку. А все остальное время – радует взор синими стенами и не более. Хорошо, что хоть долгов по зарплате уже нет. Зато картошка есть! И продается она не только на рыночке вдоль магистрали, но и по всему селу. Цены почти такие же, как и на городских рынках, но гарантия качества значительно надежнее. Хотя часто приезжают оптовые покупатели, которые и торговаться умеют, и скупают по максимуму все, что предлагают местные производители.

Кстати, о трассе: спросил у Сергея Кармазина, почему бы не обезопасить жителей села и проезжающих водителей в ночное и вечернее время? Ведь не нужно большого труда и денег, чтобы хоть как-то осветить дороги, а вдоль оживленной магистрали проложить какую-никакую дорожку. Ответ обескуражил: «Я же не заставлю их по тротуарам ходить! Они так привыкли». Ну да, попросил он подключить уличное освещение к домам, что вдоль трассы расположены. Ну человек десять согласились… Но это же не решение проблемы! Всезнающий Интернет подсказал, что всего за 200 гривен можно купить уличный прожектор с солнечной батареей, который включается с наступлением сумерек, и заряда встроенного аккумулятора хватает на 8-9 часов непрерывной работы. Установить на столбах такие фонари просто и недорого. Если, конечно, сельсовету это нужно…

Во время разговора Сергей Кармазин похвастался, что в селе действует полноценная школа. Детей хватает, классов, где учится менее десяти детей, нет. И в этом году двенадцать первоклассников пошли получать знания. А вот молодежь стремится из села уехать. Почему? Да делать-то в селе особо и нечего, и ничего не делается, чтоб это изменить. Вот наглядный пример: руководитель фермерского хозяйства «Подлеснянское» решил в селе детскую площадку установить. Просто так, за свой счет. Год ждал, что сельсовет выделит под нее землю. Не дождался… Договорился с местным жителем, который даже отдал кусок собственного сада под доброе дело. Теперь в селе есть место, где можно детям поиграть безопасно и интересно. Попросил фермер сельсовет о помощи: нужно было покрасить заборчик этой площадки, даже краску дал, и больше 2-х недель никто ничего не делал. Тот же фермер хочет еще одну площадку оборудовать. Теперь уже спортивную, для ребят постарше. Снова написал заявление на сельсовет, вот уже два месяца этот вопрос «висит в воздухе»: никто его даже на рассмотрение сессии не выносил. Вот уже полгода лежат баскетбольные щиты, потому что их негде установить! Сельсовету оно и бесплатно не надо? Но и это не все: предложил фермер улицы в порядок привести. Оплатить работу человека, который бы косил бурьян на главных улицах села. Не нужна такая помощь сельсовету! Пусть растет себе на радость…

А корни этой проблемы лежат совсем рядом. Рассказал об этом сам Сергей Анатольевич. И более того, сам подсказал, к кому обратиться за информацией. Конфликт, оказывается, возник вокруг близлежашего ставка. Ставок этот издавна пользовался популярностью у местных жителей: и вода там чистая, и лесок на берегу, и пляж удобный. Только вот взяли его в аренду, благоустроили, насыпали песок на пляже, построили беседки на берегах, рыбу запустили. Казалось бы – живи и радуйся! За десять лет аренды все так и было. А в последний год стало все иначе. По словам сельского головы, арендаторы начали вести себя совсем неправильно. Посыпались жалобы о том, что местных на пляж не пускают. Проверили: неправда! Специально заехали посмотреть – местный народ купался. Потом возникла история о том, что к нему не подпускают коров на водопой. Вот здесь – правда, но не вся. Действительно не пускают. Только не пускают там, где находится спортивная площадка, где уже покошена трава и оборудовано место. А в любом другом месте – пейте на здоровье. Потом обвинил сельский голова арендатора, что местных жителей не пускают ловить рыбу. Поговорили мы с местным жителем – пускают. И паспорт не требуют! А еще в разговоре прозвучала информация, что по ночам тайно ставок спускают. Только вот со здравым смыслом она не вяжется: какой радивый хозяин будет опустошать свой ставок летом, если в него запущена рыба?! Да, действительно, уровень воды упал, но ведь и лето это дождливым назвать сложно. А учитывая июльскую жару, падение уровня воды кажется вполне понятным.

И по «странному» стечению обстоятельств арендатором этого озера является… фермерское хозяйство «Подлеснянское». В разговоре с арендатором прозвучала фраза, что ставок хотят забрать. Но договор аренды не закончился, более того, недавно продлен. Да и как отдавать то, во что вложили немалые деньги и душу? А видя, в каком состоянии находится село, его просто страшно отдавать в такие руки!

А ведь инициатором возмущения (со слов того же Сергея Кармазина) выступает народ. Именно активные жители села написали жалобы во все возможные инстанции и собрали под ними сотню подписей. Довелось увидеть эту жалобу и подписи. Ради интереса удалось встретится с несколькими подписантами. И оказалось, что как минимум пятеро из них никогда ничего не подписывали! А один признался в том, что подпись его. Только подписал он не жалобу, а письмо к арендатору ставка с требованием пустить коров на водопой. Ну или так ему объяснили… Конечно, среди большого количества подписей есть и реальные люди, которые считают поведение арендатора неправильным. Или их в этом убедили? В любом случае, наличие факта обмана есть, а это уже вызывает недоверие.

Кстати, в отличие от местного сельсовета, реакция различных инстанций на жалобы была свое­временной. Приезжали проверки и комиссии, искали нарушения. Нашли! Санстанция настаивает на необходимости спустить ставок (!) для расчистки русла.

Во время разговора глава сельсовета выразил опасение, что один из арендаторов ставка намеревается баллотироваться на должность, которую вот уже десять лет занимает наш собеседник. И сам дал его контакты, чтобы с ним связаться. Вот благодаря этому разговору и стала возможной объективная информация о событиях, происходящих в селе. Алексей Григорьевич Кривошея (которого и обвиняет во всех грехах нынешний глава села) со смехом воспринял такое «смелое» предположение. Оно и понятно: зачем человеку, живущему в областном центре, имеющему собственные заботы и предприятия, брать на себя еще и заботы села?! Хотя, если честно, пользы селу было бы больше. Но только вот привыкли мы выбирать, а потом за голову хвататься – «и кого ж мы выбрали»… Хотя, если и Сергей Анатольевич сможет проявить несколько больше энтузиазма и энергии не в скандалах, а в делах, то и у него может что-нибудь получиться…

Фото Олега Шрамко, «УЦ»