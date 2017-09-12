Сергей Хильченко: «Надо двигаться к Европе»

Украинской фармации жизненно необходимо европейское законодательство, иначе «тянуть» социальные инициативы правительства может стать просто некому. О сегодняшних реалиях этого непростого рынка говорим с Сергеем Хильченко, руководителем наибольшей в области аптечной сети «Ліки Кіровоградщини», и ее работниками.

В эту субботу у них и коллег по всей стране – профессиональный праздник, в конце сентября – всемирный день работников отрасли. Прошлогоднюю дату Международная фармацевтическая федерация отмечала под лозунгом заботы о пациенте – с его фактическим содержанием не понаслышке знакомы в компании, которой руководит наш собеседник. Сегодня 138 аптек сети, большая часть которых находится в сельской местности, несут основную нагрузку, связанную с выполнением государственных социальных программ в регионах области, таких, как «Доступні ліки», например.

Кроме того, именно в структуре «Ліки Кіровоградщини» работает единственная в регионе аптека, где готовят лекарства – №1, на набережной Ингула в областном центре, хорошо знакомая жителям области. Сегодня ее производственный отдел каждый день выдает на-гора порошки и растворы по 70-80 рецептам. Да, они все еще нужны – это препараты с индивидуальной дозировкой, в том числе – для совсем маленьких детей.

– Завод выпускает только взрослые дозировки, а ребенку нужно в 10 раз меньше, и на определенный курс. Точно так же растворы для физпроцедур – ни один завод не выпускает, только для капельниц. Кожвендиспансер присылает к нам с рецептами. Работа есть постоянно. Растворы, болтушки, порошки, капли в нос – приезжают из районов, заказывают детям. Если человек не может приехать, он может принести рецепт в свою аптеку, они звонят, заказывают, и мы передаем, – рассказывает фармацевт Юлия Никитенко.

Некоторые специалисты работают здесь уже больше 20 лет и сейчас передают свой опыт студентам местных и неместных вузов – приезжают и харьковские, и запорожские студенты. Приобретенные навыки, вполне возможно, им очень пригодятся уже в ближайшем будущем – именно этого активно добиваются сегодня украинские фармацевты, в число которых входит и Сергей Хильченко, являющийся одним из руководителей Фармацевтической палаты Украины.

– Надо двигаться к закону о Фармацевтическом самоуправлении, закону о лекарственных средствах, надо двигаться к Европе, – уверен он.

Принципиальных отличий между тем, как «у нас» и «у них», несколько. Во-первых, «там» в каждой аптеке – пусть и на 50 метрах площади – обязательно есть комната для изготовления лекарств, и работают люди, которые знают, что в ней делать. Есть единый реестр фармацевтов, работающих в той или иной стране, – с любого компьютера можно узнать, что окончил, где работал и что умеет тот или иной конкретный профессионал. Это снимает вопрос качества персонала. В Украине, кстати, тоже такое будет – во всяком случае, уже есть конкретные наработки. И, наконец, в Европе намного меньше аптек на душу населения – в Польше в 2 раза, а в Великобритании, например, в 3. Минимальное расстояние между ними – не менее 300-500 метров.

– Я в прошлом году был на Всемирном конгрессе фармацевтов в Буэнос-Айресе в составе украинской делегации, встречался с нашими коллегами из стран Балтии, – рассказывает Хильченко. – Они сказали: как только мы вошли в Евросоюз, у нас количество аптечных учреждений уменьшилось в пять раз.

У нас же сетевые учреждения, в которых не готовят лекарств и не всегда работают квалифицированные люди, пока растут в городах, как грибы опята. При этом все эти по сути «аптечные супермаркеты» не принимают участия ни в обеспечении лекарствами льготников, ни в социальных программах, не несут убытков на обеспечении медикаментами села. Наш собеседник надеется, что к 2020 году, когда грядет очередная аккредитация аптечных учреждений, на уровне страны удастся внедрить хотя бы часть норм, приближенных к европейским.

– Они уже есть наработанные, например, в Польше, Венгрии, Румынии, тех же странах Балтии. Их только нужно принести сюда, адаптировать под Украину и провести законом в Верховной Раде, – уверен Хильченко.

Чтобы понимать: только в первой половине текущего года возглавляемая им компания обеспечила диабетиков, чернобыльцев и тех, кто получил рецепты в рамках программы «Доступні ліки», лекарствами более чем на 9 миллионов. Предприятие отпускает препараты бюджетным учреждениям с наценкой от 2%, работает с гериатрическими диспансерами, фондом социальной защиты населения, обеспечивает 230 ФАПов и амбулаторий.

– Мне каждый день приходит документ – на какую сумму мы обслужили рецептов по программе «Доступні ліки». Такой же документ получают первый заместитель губернатора и начальник департамента здравоохранения. Когда в администрации видят, что деньги используются с перевыполнением плана, а некоторые области не используют то, что им выделяют, глава ОГА решает вопрос в министерстве, чтобы нам перекинули еще. Этот мониторинг в электронном виде очень важен для того, чтобы медикаменты быстрее дошли до потребителя, – поясняет Хильченко.

Для частного предприятия все это по сути – лишняя работа, от которой можно было отказаться. Особенно ввиду продолжающегося с 2013 года падения продаж медикаментов и не слишком здоровой конкуренции, сложившейся из-за прорех в законодательстве. Тем не менее, «Ліки Кіровоградщини» продолжают готовить и доставлять лекарства в села и поселки, давая работу половине тысячи человек.

– Мы вышли из коммунального предприятия, как работали в области, так и работаем, поэтому как тянули раньше эти социальные программы, так и тянем, – подытоживает Сергей Хильченко.