Страсті навколо ремонту дороги у Світловодську

Тема поганих доріг звучала у всіх передвиборчих програмах кандидатів на пост міського голови Світловодська, але тільки переможець має її вирішити. З початком своєї каденції Валентин Козярчук взявся за виконання обіцяного. У всіх своїх заявах він робить акцент на необхідності проводити роботи якісно, незалежно від того, це капітальний ремонт чи ямковий.

Важливим питанням якості робіт є гарантія, яку дають виконавці. Виконавча влада в договір з переможцем тендеру заклала термін у три роки замість одного, як то було раніше. Крім того, більше уваги почали надавати перевірці зробленого. Навесні цього року комісійно було визначено близько 400 кв. м браку на зробленому в минулому році. Підприємство «Ефект», яке виконувало роботи, погодилося з цим і виправило свої помилки. Також комісійно перевірили товщину покладеного асфальту. Перевірка показала, що вона перевищує ту, яка закладена в техумовах. Перевірка також показала, що виконавець заасфальтував площу більшу, ніж мав це зробити. Останній факт директор підприємства пояснив тим, що це його подарунок місту.

В цьому році ПП «Ефект» виграло тендери на ремонт доріг в місті. Тендери справді були. Так, у тендері на ремонт дороги Світловодськ – Власівка приймали участь чотири підприємства: по одному з Черкас і Кропивницького, Світловодське КП «КПП» та ПП «Ефект». Останнє перемогло за рахунок нижчої кошторисної вартості. Крім того, «Ефект» погодився на те, що не буде передплати. В договір внесена трирічна гарантія.

В кінці серпня «Ефект» розпочав роботи по ремонту вищезгаданої дороги. І тут мережею Facebook розійшлося невелике відео про те, що роботи виконуються в дощ і неякісно. На сесії міської ради 5 вересня депутат Андрій Маліцький продемонстрував це відео та звинуватив підприємство в неякісному ремонті, а виконавчу владу – в бездіяльності.

Одразу після виступу депутата в залі з’явився керівник ПП «Ефект» Айкарам Тартикян та емоційно поставив питання: «Хто дозволив паскудити нашу добросовісну роботу?»

Задля вирішення проблеми зустрілися на дамбі, де ведуться роботи. Така зустріч відбулася 7 серпня. В ній взяли участь заступники міського голови Олена Балюк, Дмитро Дмитришин, начальник УЖКГ Віктор Самоляк, депутат Андрій Маліцький та представники місцевих ЗМІ.

Айкарам Тартикян показав присутнім дільниці дороги, які він уже відремонтував, та знову був ємоційним.

«Як можна так не цінувати чужу працю? Чому люди, які їздять на велосипеді, дозволяють собі оцінювати роботу задовго до її завершення?»

Присутні оглянули вже зроблену частину робіт. Претензій ні в кого, в тому числі й у Андрія Маліцького, до виконавця не було. Щодо відео, то, як повідомив Айкарам Тартикян, на ньому автор відзняв тільки перший шар покриття з крупного щебеню, який потім закрили шаром асфальту.

Мабуть, ця історія повинна стати повчальною для всіх нас. Повчальною для підприємств, які виконують роботи з ремонту. Саме погана якість їхніх робіт і єпричиною таких подій. Народ не вірить, народ хоче знати.

Повчальною історія є й для влади. Відсутність дієвого контролю призводить як до незадовільних робіт, так і до зневіри громадян. Потрібно налагоджувати ефективний контроль.

Повчальною історія є для громадськості та депутатів. Фіксувати недоліки у виконанні робіт потрібно обов’язково. Це і є основа демократії та народовладдя, але все ж не варто робити поспішних висновків. Особливо це стосується депутатів. Думаю, що саме вони мають сто раз перевірити, перш ніж говорити.

Вадим Степанець, Світловодськ