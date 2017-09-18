Біля всіх дитсадків і шкіл Кропивницького покладуть «поліцейських»

У Кропивницькому не біля всіх закладів освіти встановлені необхідні дорожні знаки.

На це звернув увагу комунальників міський голова Андрій Райкович піч час апаратної наради сьогодні, 18 вересня, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

Дорожня розмітка, знаки, «лежачі поліцейські», переконаний очільник міста, обов’язково мають бути біля усіх шкіл та садочків.

«Ми напередодні свята міста були в ЗОШ №3. Молодша школа після реконструкції прийняла діток. Дорогу капітально відремонтовано. У цьому мікрорайоні Кропивницького розташовані парк, відремонтована школа, нове асфальтне покриття, тротуари – всі ознаки сучасного міста. На перехресті – свіжа розмітка. Наче можна заспокоїтись. Але я постояв 15 хвилин і спостерігав, як летять тепер машини біля школи, – розповів міський голова. – Не дай Боже, якась дитина з воріт школи побіжить через дорогу. Тому прошу обов’язково встановіть знак “Увага: діти” й облаштуйте примусовий обмежувач швидкості. І так само біля школи №19».