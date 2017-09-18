У Кропивницькому камери спостереження зняли кишенькову злодійку (ВІДЕО)

В одній з аптек обласного центру жінка років сорока витягла з рюкзака в дівчини смартфон.

Крадіжку зафіксувала камера спостереження, пише Андрій Орлов у Facebook.

«16.09.17 у День міста Кропивницкий в аптеці на вулиці космонавта Попова, 20-в, у племінниці злодійка років 40 зовні нахабно витягла з рюкзака телефон Huawei», – йдеться у дописі.

Він також додав: «Уважно придивіться до відео. Давайте зробимо злодійку відомою, прошу репост, повернемо дитині телефон. Дякую всім за підтримку».

Андрій Орлов виклав і відео з камери спостереження.