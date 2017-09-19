Будни коррупции

Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя.

На днях представители Transparency International – неправительственной международной организации по борьбе и изучению уровня коррупции по всему миру – поделились результатами своих исследований в нашей стране. Оказывается, 86% людей в Украине не верят в победу над коррупцией. С этими «не верящими» все понятно – интересно, а кто, собственно, остальные 14% процентов?

Вряд ли это исключительно борцы с коррупцией на зарплате. Во-первых, уж они-то точно знают, что победа им не светит. А во-вторых, исследование анонимное, и никто тебя не накажет за то, что служишь делу, в которое не веришь. Скорее всего, часть из этих людей – социологи, проводящие исследование по заданной теме, еще часть – тупо не туда поставили галочку. Ну и, как положено, 2% респондентов не знают, что такое коррупция.

Новости с полей борьбы со взяточниками и казнокрадами идут потоком сразу после сообщений о ДТП. Вот только парочка «информашек», которые к моменту выхода газеты уже практически забудутся.

Чиновник Министерства культуры, проверяющий законность использования земли Национального заповедника «Хортица», задержан в Запорожье во время получения взятки от местного предпринимателя в сумме 60 тыс. грн за сокрытие нарушений законодательства.

Первый заместитель начальника департамента аудита и контроля «Укрзалізниці», гражданин Польши Вахтанги Джакели задержан в киевском ресторане при получении взятки в $70 тыс. Ему инкриминируют попытку «продать» должность на одной из региональных дорог за 300 000 долл.

И такие сообщения приходят ежедневно, складывается впечатление, что их уже больше, чем у нас в стране чиновников. Но есть, одноко, темы, которые долго из памяти не уходят, а висят в ней, как напоминалки на холодильнике.

Помните историю, как восемь чиновников Министерства юстиции в мае-июне 2017-го получили премии в размере от 1 до 7 млн грн за взысканные ими долги? Так вот, история с «процентщиками» недавно получила продолжение. Нет, не подумайте плохо: деньги никто не вернул – это ж Министерство юстиции, у них все по закону. Просто коллеги-журналисты выяснили, как именно эти деньги были получены. Оказалось, «семеро смелых» написали нотариальные доверенности на практически незнакомых им людей на получение этих огромных сумм. А один – получил все сам и тут же был уволен. Такая вот «схема»…

Для тех, кто не понял, зачем бравым миллионерам из Минюста понадобились абсолютно левые посредники, поясняю: а затем, что деньги эти им не предназначались изначально, их адрес «не дом и не улица», а непосредственное руководство и партийный «общак».

Ну и в заключение об идиотах. О нормальных двух наших идиотах при должностях.

Николаевский следователь сдал в ломбард драгоценностей на 5000 евро. А затем проиграл деньги на спортивном тотализаторе. Все бы ничего – 34-летний мальчик любит спорт, но есть нюанс: вся ювелирка была вещдоками по расследуемому идиотом делу.

А исполняющий обязанности председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации попросту оказался психически больным. При назначении на должность он скрыл информацию о своих проблемах со здоровьем, в частности, о лечении в психоневрологической клинике с диагнозом «легкая умственная отсталость», выраженная, в частности, в нарушении речи.

Обидно за человека: в парламенте этот диагноз абсолютно никому не мешает. Может, ему в нардепы пойти?..