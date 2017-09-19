Будни коррупции

15:59
3
445
views

Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя.

На днях представители Transparency International – неправительственной международной организации по борьбе и изучению уровня коррупции по всему миру – поделились результатами своих исследований в нашей стране. Оказывается, 86% людей в Украине не верят в победу над коррупцией. С этими «не верящими» все понятно – интересно, а кто, собственно, остальные 14% процентов?

Вряд ли это исключительно борцы с коррупцией на зарплате. Во-первых, уж они-то точно знают, что победа им не светит. А во-вторых, исследование анонимное, и никто тебя не накажет за то, что служишь делу, в которое не веришь. Скорее всего, часть из этих людей – социологи, проводящие исследование по заданной теме, еще часть – тупо не туда поставили галочку. Ну и, как положено, 2% респондентов не знают, что такое коррупция.

Новости с полей борьбы со взяточниками и казнокрадами идут потоком сразу после сообщений о ДТП. Вот только парочка «информашек», которые к моменту выхода газеты уже практически забудутся.

Чиновник Министерства культуры, проверяющий законность использования земли Национального заповедника «Хортица», задержан в Запорожье во время получения взятки от местного предпринимателя в сумме 60 тыс. грн за сокрытие нарушений законодательства.

Первый заместитель начальника департамента аудита и контроля «Укрзалізниці», гражданин Польши Вахтанги Джакели задержан в киевском ресторане при получении взятки в $70 тыс. Ему инкриминируют попытку «продать» должность на одной из региональных дорог за 300 000 долл.

И такие сообщения приходят ежедневно, складывается впечатление, что их уже больше, чем у нас в стране чиновников. Но есть, одноко, темы, которые долго из памяти не уходят, а висят в ней, как напоминалки на холодильнике.

Помните историю, как восемь чиновников Министерства юстиции в мае-июне 2017-го получили премии в размере от 1 до 7 млн грн за взысканные ими долги? Так вот, история с «процентщиками» недавно получила продолжение. Нет, не подумайте плохо: деньги никто не вернул – это ж Министерство юстиции, у них все по закону. Просто коллеги-журналисты выяснили, как именно эти деньги были получены. Оказалось, «семеро смелых» написали нотариальные доверенности на практически незнакомых им людей на получение этих огромных сумм. А один – получил все сам и тут же был уволен. Такая вот «схема»…

Для тех, кто не понял, зачем бравым миллионерам из Минюста понадобились абсолютно левые посредники, поясняю: а затем, что деньги эти им не предназначались изначально, их адрес «не дом и не улица», а непосредственное руководство и партийный «общак».

Ну и в заключение об идиотах. О нормальных двух наших идиотах при должностях.

Николаевский следователь сдал в ломбард драгоценностей на 5000 евро. А затем проиграл деньги на спортивном тотализаторе. Все бы ничего – 34-летний мальчик любит спорт, но есть нюанс: вся ювелирка была вещдоками по расследуемому идиотом делу.

А исполняющий обязанности председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации попросту оказался психически больным. При назначении на должность он скрыл информацию о своих проблемах со здоровьем, в частности, о лечении в психоневрологической клинике с диагнозом «легкая умственная отсталость», выраженная, в частности, в нарушении речи.

Обидно за человека: в парламенте этот диагноз абсолютно никому не мешает. Может, ему в нардепы пойти?..

Ефим Мармер

Ефим Мармер

Родился в Гайвороне, большую часть жизни прожил в Кировограде. Начинал инженером, заканчивать, видимо, буду журналистом. Люблю людей, котов и книги. Ненавижу подлость и ксенофобию.

  • iosif

    “в парламенте этот диагноз абсолютно никому не мешает..” почему бы конкретно не написать, что председатель ВРУ со справкой из дурки. Хотя конечно он там не один такой и если перечислять героев поименно то некоторых можно и пропустить. А сколько же там не засветившихся? Бачылы очи що выбыралы…
    Так всегда бывает после смуты , дерьмо подымается на поВЕРХность.

  • Нет более скучной темы, чем тема коррупции. Особенно в нашей стране. Услышать, что кого-то поймали на взятке или другом коррупционном деянии – это все равно, что прослушать информация о том, что вода – мокрая, а зимой будет холодно. Возможно, выпадет снег… Это слишком очевидные вещи, чтобы на это обращать внимание.
    У нас вся система заточена на то, чтобы стричь купоны со своего положения. Кто из нас не знает депутатов, даже самых мелких, которые еще вчера ездили на подержанном “Ланосе”, а сегодня пересели за руль комфортабельных джипов. И это не обсуждается… Это воспринимается, как должное… Никто даже не думает с этим спорить. Удивление скроее вызовет обратное… Поезди депутат пару лет на том же “Ланосе” – и это бросится в глаза. Об этом начнут писать. Ему прямо скажут, что он не своем месте. И что это он о себе возомнил… Не исключено, разразится скандал… А мы говорим о коррупционном рейтинге. Ну прямо смех берет…

  • В своем первом комментарии я писал, что тема унылая и, ежу понятно, никто ее обсуждать не собирается, чтобы не быть уличенным в банальности и тривиальности. Но есть реальная возможность заработать деньги. Короче, тема такая. У меня есть пара мешков чеснока. Родственники подкинули из Голованевского района. Чеснок яровой, стоит до лета. И у меня появилась идея через редакцию его толкнуть. Заработают все. Механизм продажи я вижу следующим образом. Главный редактор собирает совещание. Естественно, присутствуют все. Каждый сотрудник получает на руки несколько расфасованных с помощью электронных весов (комар носа не подточит) килограммовых мешочков чеснока с пожеланиями “крутись, как можешь”. Связи у всех хорошие: депутаты, артисты, истеблишмент. Нагрузка вполне посильная. Берешь, к примеру, интервью у того же Вертинского, Жидкова или Винника и в конце беседы предлагаешь ему по нормальной цене килограмм чеснока. Конечно, он плохо знаком с чесночной конъюктурой на сегодняшний день и призадумается, выгодное ли это предложение. Ты ему сразу говоришь, что чеснок отборный, высшего качества, такой можно приобрести только по блату.
    В результате довольны все: редакция процветает, сотрудники получают премии, а человек, купивший чеснок, целый год его кушает и вспоминает вас добрыми словами…