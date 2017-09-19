День абстрактного города

Вот и отметили 263-летие. Очень неплохо отметили, но почему-то в результате как-то непонятно, что праздновали. Организаторы мероприятия изначально напечатали «Программу празднования Дня города», не уточняя, какого именно.

Их можно понять. «Кропивницкому – 263» – выглядит странно, с какой стороны ни глянь. Раньше писали «Елисаветграду-Кировограду», но сегодня «Елисаветграду-Кропивницкому» не напишешь – кто-то обязательно оскорбится. Да вообще, что ни напиши, кто-то оскорбится…

Видимо, по этой же причине в этом году из программы празднования практически полностью убрали историческую составляющую: никаких экскурсий, никаких упоминаний о крепости, об основании города, о том, что, собственно, празднуем. Просто абстрактный общегородской праздник. Собрались всем городом, повеселились, перекусили, послушали группу «Антитела»…

Самым красивым событием Дня города-2017, на наш взгляд, стал танцевальный парад. Около тысячи танцоров из 23 коллективов прошли от памятника Ангелу-хранителю до площади Богдана Хмельницкого. Девушки в бальных платьях и малышня в костюмах клоунов и собачек, народные коллективы и хип-хопперы – все двигались в едином ритме, но все по-своему. У каждого коллектива свои движения, свой стиль. Получилось очень красиво. Сразу после парада танцоры разошлись и разъехались по пятнадцати открытым «сценам» – в День города танцевали не только в центре, но и возле педуниверситета, возле Ангела-хранителя, на Николаевке, Балашовке, поселке Новом и т. п.

Еще одним событием Дня города стало открытие в пятницу вечером обновленного Покровского сквера. В общем-то, сквер открылся бы и так, он обустроен за средства общественного бюджета, но это событие решили приурочить к празднику. Получился даже не сквер, а целый парк на небольшой площади: поле для мини-футбола и баскетбольное кольцо, детская площадка, столики для шахматистов, сцена. Но самое приятное: достаточное количество фонарей, урны возле каждой лавочки и биотуалеты. Это не парк, в который будут ездить из других районов города, но прекрасное место отдыха для жителей микрорайона.

Приятно, что у нас есть традиции празднования Дня города. Общегородской пирог – одна из них. Уже пять лет подряд коллектив кулинаров под руководством кондитера Татьяны Кивы готовит ко Дню города пироги весом в четверть тонны. В этом году была «Шарлотка». Роскошная! 2000 яиц, 100 кг сахара, 60 кг муки, 150 кг фруктов и очень много человеческого труда. Даже «Шарлотка» весом в 0,5 кг может недостаточно подняться или получиться некрасивой. А приготовить такой пирог, украсить его и вовремя подать «на стол», наверное, очень непросто. Увы, все массовые мероприятия с раздачей бесплатной еды, если это не обеды для бездомных, превращаются обычно в вакханалию. В этом не виноваты ни организаторы, ни зрители. Быстро и красиво раздать тысячи кусков пирога, наверное, в принципе невозможно, кто-то всегда что-то уронит на землю, кто-то кого-то толкнет и т. п. В общем, пироги у нас всегда красивые, но к концу раздачи зрелище становится, скорее, печальным.

Еще хуже дело обстоит с другими традициями. Пять лет мы смотрим на тех же народных мастеров, на тех же байкеров, едим те же шашлыки возле Ковалевского парка (Бог знает, почему это мероприятие называется «Фестиваль национальных кухонь»), смотрим те же презентации от детсадов и ту же странную «выставку» современных автомобилей из салонов на площади. Все это интересно, но все это происходит из года в год с какими-то незначительными вариациями.

Несколько оживили мероприятие в этом году (но отнюдь не украсили) представители сетевых компаний. Хватая детей за руки и предлагая принять участие в беспроигрышной лотерее, продавцы рассчитывают получить взамен телефоны их родителей – потенциальных покупателей. Откуда их столько? И какое отношение имеют косметика, бытовая химия и биодобавки ко Дню города?

В этом году организаторы постарались развести горожан «по интересам». Можно было праздновать возле горисполкома и на центральной площади, на Казачьем острове и в Ковалевском парке, на Дворцовой и на набережной, отдельные мероприятия проводили в дендропарке и в ТЦ Depo’t, и, как ни странно, зрителей везде было более чем достаточно. И это значит, что праздник все-таки удался. Ведь на самом деле придумать мероприятие, которое будет интересно абсолютно всем горожанам, просто невозможно. Главное, чтобы каждый мог найти что-то для себя, будь то концерт на площади, пивные палатки, сетевой маркетинг, запуски квадракоптеров или мастер-классы по гончарству – здесь уже все зависит от зрителей.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»