Филармония: в новый сезон с новой концепцией

Традиционно в начале осени руководство областной филармонии собирает журналистов и презентует репертуар будущего концертного сезона.

По словам художественного руководителя филармонии Натальи Бондаренко, в новом сезоне руководство культурного заведения отказалось от проведения гала-концерта в рамках открытия сезона 2017-2018 гг. в пользу сольных проектов солистов филармонии Александра Безая, Татьяны Яковенко и Ярослава Страшного. Также состоятся юбилейные концерты камерного оркестра «Концертино», посвященный 45-летию образования коллектива, и ансамбля народной и современной музыки «Елисавет-ретро», приуроченный 25-летию его создания.

О своих проектах и о том репертуаре, который будет представлен на концертах, журналистам рассказали сами артисты.

Александр Безай:

– Это будет мой первый сольный концерт после окончания Киевской консерватории и начала работы в областной филармонии. Название проекта – «Соло-классик». Это даже будет не концерт, а целый проект, в котором, кроме меня, будут принимать участие симфонический оркестр музыкального училища, камерный оркестр «Концертино», смешанный хор музучилища и лауреат международных конкурсов Анастасия Потоцкая. В концерте будет звучать классика во всей ее красе. В репертуар вой­дут украинские народные песни, арии самых известных опер, оперетт и классические романсы. Концерт будет разделен на две части. Первое отделение посвящено более легкому жанру – оперетте, а во втором в ход пойдет тяжелая артиллерия. Прозвучат уже серьезные музыкальные произведения. В этом году мне исполнилось двадцать пять лет, так что можно считать этот концерт своеобразным отчетом за эти четверть века моей жизни.

О предстоящем выступлении камерного оркестра «Концертино» рассказала Наталья Бондаренко:

– «Концертино» – самый первый и до сих пор любимый зрителями музыкальный коллектив Кировоградской областной филармонии. На юбилей коллектива мы хотим пригласить наших друзей. Тех, кто сотрудничал с оркестром и работал с ним. Также к нам приедет специальный гость – итальянский композитор Антонио Вилларди. Наши музыканты во время юбилейного концерта будут исполнять и его произведения.

Ярослав Страшной:

– Это будет уже третий мой сольный концерт в стенах кировоградской филармонии. И когда мы его задумывали с нашим руководством, то решили не повторять старые, пусть даже проверенные и тепло встречаемые зрителями номера, а показать что-то новое, необычное. Задумок много, и все их хочется осуществить.

Татьяна Яковенко:

– Так же, как у Александра Бе­зая, у меня будет первый сольный концерт. Кроме украинских народных песен, включенных в программу, прозвучат и современные. Это очень нежные, лирические композиции. Будет несколько исполнений песен в дуете с солистами филармонии. Каждый номер готовится под мудрым и профессиональным присмотром народной артистки Украины Антонины Червинской.

Елена Фурманова, руководитель ансамбля народной и современной музыки «Елисавет-ретро»:

– На концерте мы будем играть джаз, классическую музыку, современные украинские песни. Палитра нашего выступления будет разнообразной. Хотим собрать бывших участников коллектива и попросить их принять участие в нашем юбилейном концерте. Делаем фильм о нашем ансамбле. Надеюсь, соберем достаточно материала, чтобы сделать киноленту, и покажем ее на юбилейном концерте.

Как отметили солисты и руководители филармонических коллективов, в проведении концертов помогла дирекция. Не осталась в стороне и областная власть.

– Материально нам во многом помогает областная администрация, – говорит Наталья Бондаренко. - Благодаря этой поддержке филармония считается одной из лучших в Украине. Кроме наших концертов, у нас еще выступят известные группы и артисты. На сцене филармонии выступят Олег Винник, танцевальный ансамбль имени Павла Вирского, академический ансамбль песни и танца «Поділля», группа «НеАнгелы», Валерий Жидков, Сергей Бабкин и «Пианобой». И это далеко не весь список. Есть еще предложения от многих групп и вокалистов.