И как там, в Исландии, люди живут?..

Мы уже знакомили наших читателей с путевыми заметками нашего киевского коллеги Леонида Веселкова, работающего в дружной команде проекта «Вірні збірній». Вы узнали, как «Вірні» организованно и цивилизованно поддержали нашу сборную на выезде в Хорватии. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ о поездке в Исландию. И, думаем, вам будет интересно посмотреть глазами очевидца не столько на футбольные моменты той игры, сколько на удивительную, потрясающую и невероятную страну. Итак, слово Леониду Веселкову.

Ломая стереотипы

– Должен констатировать то, что ещё несколько лет назад казалось невозможным, в этом году свершилось. Мы вместе с «Вірними збірній» побывали в Хорватии и Финляндии, обеспечили потрясающую поддержку команде Андрея Шевченко в Харькове. Мы учимся болеть цивилизованно. А потому было очень неприятно, вернувшись из Исландии, увидеть, что появляются какие-то антистраницы в «Фейсбуке», на которых безапелляционно утверждается, что фанаты должны быть настоящими ультрас: зажигать, быть неконтролируемыми и агрессивными, драться и вести себя по-хулигански. Но этим людям нужно понимать, что в большинстве развитых стран – это уже в далеком прошлом. А спортивные события – это праздник, собирающий на трибунах настоящих болельщиков, которые приходят на арены семьями, с детьми и поддерживают своих любимцев красиво, но без агрессии. И в этом я убедился в Исландии.

Вместе весело и дружно…

– Добирались мы в Исландию тремя волнами: из Харькова, Львова и Киева. Впервые в истории фан-движения Украины благодаря инициативе «Першої приватної броварні» при поддержке ФФУ восемь счастливчиков «Вірних збірній» летели одним бортом вместе с официальной делегацией, а также футболистами и тренерами сборной Украины. Были определенные опасения, но сами игроки к этому приветливо отнеслись. И эти восемь человек к ним подходили, брали автографы, фотографировались, общались.

Я же оказался в составе львовской части делегации. У нас еще с поездки в Финляндию подобралась дружная компания из Одессы, Бердянска, Днепра, Сум, Харькова, Киева, Львова и других городов. У нас собрались представители разных профессий и возрастов. Прекрасная компания и прекрасная дорога. И так мы ехали к польскому городу Катовице, откуда и вылетели в Исландию.

Воздушное путешествие длилось четыре с половиной часа. Комфорт­но, хорошо, весело. Стюардессы несколько раз в ходе полета попросили нас не петь громко украинские песни, но потом они поняли, что песни весёлые, а болельщики неагрессивные. Вели мы себя очень сдержанно и хорошо, и потом они поняли, что бояться никого не нужно. Мы великолепно добрались до Рейкьявика. Вечером приземлились, увидели в заревах небо, и вот он – Атлантический океан, вот она – самая северная столица.

Ещё со средней школы я следил за этой страной. Не знаю почему, но мне всегда было интересно: что это за государство такое? Остров посреди океана, обдуваемый всеми ветрами и сотрясаемый штормами. И как там люди живут?

Удивление, потрясение и восторг

– У меня были лишь вечер и по сути первая половина дня, чтобы познакомиться с Рейкьявиком. Поэтому очень рано я проснулся и пошел гулять по городу. Центральная часть составлена из двух-трехэтажных домов, компактных, красивых. Заборы отсутствуют как таковые. Разве что можно увидеть редко небольшие изгороди. И все дворы открыты. Вы можете спокойно заглянуть: скамейки, столики, стулья, цветы. Очень много цветов. Когда мы ехали в Рейкьявик, меня пугали прогнозы погоды. Обещали ночью около четырех-шести градусов, днем – до пятнадцати, вечером – плюс восемь. Говорили взять с собой теплые вещи, шапки. Ребята, у них огромное количество цветов и зелени. Зеленая трава, зеленые кусты, цветут петунии, подвешенные к столбам в центральной части города, и метеолы.

Потом уже, общаясь с местными жителями, я выяснил, что тут средняя температура зимой крайне редко опускается ниже нуля градусов. Все-таки теплое Северо-Атлантическое течение, вулканы. Средняя температура летом 15-20 градусов. Умеренная температура. Идеальная, как по мне, для тех, кто не любит сильных заморозков и сильной жары.

Так вот, я уже сказал, что мы все готовились к холодам, брали теплые вещи, и как же это нелепо выглядело в день игры. У исландцев есть хорошая пословица: «Если вам не нравится наша погода, подождите пять минут. Погода станет ещё хуже». В течение дня, когда была игра, погода кардинально менялась четыре раза. Смотришь за окном: утром – солнце, днем – дождь, после обеда пасмурно, а к вечеру все прояснилось, но стало холодно. Вот пойди и пойми, как настраиваться на матч и как играть.

А сама страна действительно уникальна. Не похожа ни на какую другую. Да, все в мире знают о ее замечательной экологии, о том, что она сама себя греет водами из гейзеров, о том, что в этой стране практически нулевая преступность и самое низкое в мире, на душу населения, количество дорожных происшествий и убийств. Удивительная страна, в которой любой желающий может зайти к премьер-министру, и это абсолютная правда. Зайти и сказать: «Я такой-то, хочу задать премьер-министру вопрос». Вас запишут и скажут, сможет ли премьер-министр принять вас сегодня, либо скажут, когда он сможет уделить вам внимание. Он обязан ответить на вопросы каждого жителя страны.

И жители Рейкьявика – абсолютно спокойные, уравновешенные, тихие люди. Есть такая хорошая теория, почему исландцы столь спокойны. Я вам сейчас попробую объяснить. Население страны 320 тысяч жителей. Если я правильно помню, в вашем Кропивницком чуть более 230 тысяч. Так вот представьте – страна Исландия, член НАТО, чуть больше вашего города. Они все друг друга знают. Они просто не могут плохо себя вести. Иначе завтра маме или соседке скажут, что ее сосед, сын, племянник, друг или одноклассник вел себя неподобающим образом. Они все друг у друга на виду. У них очень сильное всеобщее порицание и внутренняя ответственность. Это абсолютная правда.

Что удивительного еще я узнал об этой стране? Перед самым матчем я увидел, как к обычному входу подъехала большая машина «Мерседес» в сопровождении двух мотоциклистов. Из автомобиля вышел человек и спокойно пошел на стадион, а проходящий мимо болельщик воскликнул: «Это наш президент». Для меня это было полной неожиданностью. Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, работавший до своего избрания преподавателем истории в местном университете, вот так просто, без помпы и сотни телохранителей, спокойно приехал с двумя полицейскими и зашел на трибуну. Знаю точно, что после игры он подошел к Андрею Мацоле – вице-президенту ФФУ и основателю и главе фан-движения «Вірні збірній», сфотографировался с ним, поблагодарил за игру. Андрей Николаевич вначале даже не понял, с кем он разговаривает. А президент Исландии потом совершенно спокойно вышел со стадиона, сел в машину и уехал. При этом после игры глава государства отпустил свой эскорт и уехал сам, чтобы никому не создавать хлопот и неприятностей. Дом, в котором живет премьер-министр и заседает, собственно, Кабмин, находится в центре – это обычное одноэтажное здание с мансардой. У некоторых из вас гаражи или гостевые домики, думаю, больше будут, чем дом, где живет и работает руководитель Кабинета Министров Исландии. Это я к тому, насколько эта страна проста и лаконична в размахах и роскоши. Но насколько она при этом прекрасна и замечательна в любви к жизни, природе. И с чувством юмора у исландцев тоже полный порядок.

Невероятно, но факты…

– Был я в день матча в единственном в мире фаллологическом музее. О нем я узнал после Олимпийских игр в Пекине, когда гандбольная сборная Исландии выиграла там серебряные медали. Это была первая командная медаль на Олимпиадах. У них вообще, если я не ошибаюсь, всего лишь четыре медали за всю историю участия в Олимпиадах. Так вот, после китайского триумфа у всех гандболистов сборной Исландии сделали слепки с детородных органов и в натуральную величину отлили их из серебра, установив в этом фаллологическом музее, рядом с органами китов, собак, буйволов и слонов. В этом музее, кстати, нет отбоя от посетителей. А вообще музеев и достопримечательностей в Исландии огромное количество. Очень хороший исторический музей, а впечатлил памятник неизвестному бюрократу, у которого внизу – ноги с чемоданом, сверху – большой каменный куб.

Каждый за своих, но вместе…

– А с исландскими болельщиками у нас были полный порядок и классное взаимопонимание. Уже перед стадионом состоялись первые встречи с глазу на глаз с красивыми, организованными болельщиками сборной Исландии. Не рядовыми фанатами, а именно «правильными» болельщиками. Все было дистанционно. Песня на песню. Речевка, ну та которая – заряд, на речевку. Но при этом с взаимным уважением и аплодисментами. Полиция, конечно же, нас сопровождала. Но, как мне кажется, у них вообще не было работы в тот день.

Для чего нужна была полиция? За несколько часов до матча, а он начинался в 18:45 по местному времени, из центра Рейкьявика большим украинским фан-маршем «Вірні збірній» вышли в сторону стадиона. Все болельщики собрались в центре и с флагами, песнями, в веселом, прекрасном расположении духа вдоль береговой линии в окружении полицейских эскортов под звуки барабанов и музыки пошли к стадиону. Болельщики, которые шли на матч самостоятельно, постепенно вливались в наши ряды. И уже когда мы подошли к арене, у нас была красивая, большая «жовто-блакитна» колонна. Исландцы нас приветствовали очень тепло. Останавливались, сигналили из машин, фотографировали на телефоны, аплодировали. Радушно нас встречали и принимали. Ну а мы им отвечали нашими песнями, очень хорошим зарядом позитива и скандированием «Слава Україні». Шли мы все на матч в прекрасном расположении духа.

Исландская сборная, наверное, – одна из самых счастливых сборных из всех участников европейской квалификации. У них фантастические болельщики, удивительные. Они не замолкали ни на минуту с самого начала матча. Тут стоит заметить, что небольшая арена с труднопроизносимым названием «Лаугардалсвёллур» не имеет ни северной, ни южной трибуны, в нашем понимании. За воротами болельщики не сидят. Там открытое пространство, и стоят решётчатые заборы. Поэтому люди, которым не досталось билета на матч, вплотную подходили к этим сетчатым заборам и, пускай издалека, наблюдали за ходом матча. Их было очень много.

Но и наши болельщики, с точки зрения «зарядов», речевок, аплодисментов, песен, шума, отлично провели матч. Я уверен, что многие надолго запомнят этот приезд украинцев. Это был, так сказать, спойлер.

То, что случилось уже потом, имею в виду саму игру и наше поражение, то пусть это анализируют эксперты и специалисты. За результат же пусть отвечают тренеры.

– И еще немного открытий чудных…

– Если будет такая возможность, поинтересуйтесь у вашего земляка Андрея Пятова: как ему игралось в первом тайме? А я вам сейчас расскажу почему. В подтрибунном помещении этого очень маленького стадиона с трудно произносимым названием на стыке трибуны и зоны за воротами установлен огромный, просто гигантский гриль. И прямо тут, не с внешней стороны на парковке, не там, где у нас принято, не там, где у нас стоят пункты питания, а прямо на арене жарили сосиски, котлеты, бургеры и делали разные закуски. А ветер был очень сильным, и было видно, как в первом тайме этот дым от гриля и барбекю заволакивает во вратарскую зону нашей сборной. Мне кажется, что если у вратаря был не очень плотный обед, то он слюной мог бы захлебнуться.

А арена действительно очень маленькая. Чтобы вы понимали, пресс-центр, душевые, туалеты, комната прессы находятся под трибунами, под скосом. И, соответственно, потолок весь косой. Они настолько экономно разместили все свои помещения, что стоишь с одной стороны в полный рост, а если хочешь подойти к противоположной стенке, то уже нужно пригибаться. В этом, наверное, вся Исландия. Очень рационально использует место, которое у них есть. Они не привыкли к роскоши, большим размахам, они делают все очень минималистично и удивительно.

А еще там огромное количество сувенирных лавок. Исландцы могли купить себе все, что было связано в атрибутикой этого матча и сборной, и, опять же, еду и напитки. Исландцы вообще могут много чего себе позволить купить. Чего не скажешь о нас, гостях. Потому что Исландия – очень дорогая страна. Из всех стран, где мне удалось побывать до этого, это, наверное, самая дорогая страна. Ценник у них высокий, уровень жизни, соответственно, тоже очень высок. Там дорого есть, очень дорого пить, там очень не дешево жить. И при этом всем Исландия не знает отбоя от туристов. Прилетают американцы, я видел очень много канадцев и европейцев. В центре – масса туристических магазинов и отелей. Удивительная в этом плане страна.

Вместо послесловия…

– Здесь я понял, что все дело в отношении – правителей к людям, людей – к своим командам, а спорт­сменов – к своим болельщикам. Я вам хочу сказать, что в некоторых вещах и мы очень похожи на исландцев, но есть чему у них поучиться. Меньше понтов, больше человечности. Меньше разговоров, больше дела. Ну а если говорить о поддержке футбольной сборной, то вот исландские болельщики во все времена всегда были со своей командой. И даже тогда, когда исландцы проигрывали, потому что – своя команда, родная. Вот и мы давайте верить в свою сборную. У нас два очень важных матча впереди. Да, мы занимаем третье-четвертое место. Да, отстаем от Хорватии и Исландии на два очка, но давайте верить в нашу сборную, поддерживать её. Я знаю, что проект «Вірні збірній» готовит большие сюрпризы и на выездной матч с командой Косово, который пройдет в Албании, и, конечно же, на ключевой поединок с хорватами в Киеве 9 октября.

Так что, верим в нашу сборную и красивой поддержкой покажем всей Европе, насколько мы стали меняться в лучшую цивилизованную сторону.

Беседовали Юрий Илючек, Виталий Журак – специально для «УЦ»