Під Олександрією лоб у лоб зіткнулися дві іномарки (ФОТО)

Дві іномарки зіткнулися лоб у лоб на трасі Полтава – Олександрія близько 15:00 у вівторок, 19 вересня.

Про це пише «Моя Олександрія».

Зіткнення сталося у двох кілометрах від районного центру.

За кермом обох автівок були мешканці Олександрії. У салонах авто, крім водіїв, нікого не було. Водії травм не отримали і медичної допомоги не потребували – спрацювали подушки безпеки.

За попередньою інформацією, 53-річна водій «Фольксвагена» рухалася у бік Кременчука. Не впоравшись із керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де і врізалася у позашляховик «БМВ», за кермом якого був 63-річний водій. «БМВ» залишився на дорозі, а «Фольксваген» відкинуло у кювет.

Водії, за словами поліції, претензій один до одного не мають.

Нагадаємо, в аварії під Кропивницьким загинули громадський діяч Василь Шкрібляк та 20-річна пасажирка легковика «Ніссан».