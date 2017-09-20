В Олександрії планують підвищити тарифи на тепло

Олександрійське КП «Теплокомуненерго» у середу, 20 вересня, опублікувало проект нових тарифів.

Про це повідомляє «Моя Олександрія».

Вартість опалення для населення пропонується збільшити на 12%, для бюджетних організацій і підприємств – на 45%, для інших підприємств – на 12%.

На прийом зауважень і пропозицій передбачено 20 днів. Після цього Олександрійський виконком може прийняти рішення про підвищення тарифів. У 2017 році тарифи на теплову енергію встановлюють органи місцевого самоврядування.

Тарифи пропонується збільшити (всі ціни вказані з ПДВ):

для населення:

– з приладами обліку – з 1278,75 грн./Гкал до 1437,26 грн./Гкал;

– без приладів обліку – з 33,70 грн./кв. м до 37,88 грн./кв. м;

для бюджетних організацій:

– з 1388,364 грн./Гкал до 2008,16 грн./Гкал;

для інших організацій і підприємств:

– з 1775,172 грн./Гкал до 1995,14 грн./Гкал.

Якщо виконком прийме рішення, воно набере чиннності через 15 днів після публікації.

Необхідність підвищення тарифів «Теплокомуненерго» пояснює зростанням цін на газ на 60%, електроенергію – 9,3%, воду та каналізацію – 58,2%, збільшенням мінімальної зарплати, зростанням амортизаційних витрат, необхідністю погашати кредити.

Крім цього, підприємство зазначає такий фактор, як зниження реалізації теплової енергії. За останні п’ять років «ТКЕ» зменшило реалізацію тепла населенню на 5,7%, бюджетним організаціям – на 38,1%, іншим підприємствам та установам – на 20,7%.