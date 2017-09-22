Вопрос знатокам

20:00
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Даже несколько вопросов. Ненатуральный тутовый шелкопряд дает ненатуральный шелк? Почему просто “из нити шелкопряда” а не из “нити, получаемой путем разматывания коконов, наматываемых шелкопрядом для вывода потомства”? И наконец – чем вам так не нравится “Натуральное шелковое одеяло” или “Одеяло из натурального шелка”?

Павел Волошин

Павел Волошин

Попал на планету Земля случайно, из-за ошибки при высадке десанта на Юпитер. Внедрился в коллектив еженедельника "УЦ", ослепив учредителя издания линзой фотоаппарата. В ожидании своих решил улучшить местный мир, увлекся, втянулся, прирос и пустил побеги. Тщеславен, но справедлив. Ненавидит, но любит. Боится, но продолжает двигаться вперед.

  • Aleksandr Kochin

    …”из нити тутового шелкопряда”…и добавить: “сделанного монашками-девственницами из монастыря, расположенного в долине реки Хуанхэ…в год 5656425424 от сотворения мира”… )))))))))))))