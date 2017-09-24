На Кіровоградщині негода наробила лиха (ФОТО)

23 вересня рятувальники області тричі залучались до надання допомоги зі спилювання та прибирання аварійних дерев та двічі – до розчищення вулиць від дощових вод.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі УДСНС в області.

У Кропивницькому падінням на проїжджу частину загрожувала гілка дерева на вул. Шевченка. На вул. Вокзальній рятувальники прибрали гілку з проїжджої частини вулиці. А на вул. Тараса Карпи розпиляли та прибрали дерево, що перешкоджало рухові автотранспорту та пішоходів.

Також рятувальники розчистили дренажну систему та відвели дощові води з проїжджої частини на вул. Тарковського в обласному центрі та на вул. Шевченка у Долинській.